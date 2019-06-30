Власти Таймыра опасаются социальной напряженности из-за моратория на добычу рыбы

Депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета единогласно поддержали идею внести изменения в региональные нормы господдержки жителей района, занимающихся ловлей и переработкой рыбы. О законодательной инициативе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Внесение изменений в закон Красноярского края «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» обсуждалось на сессии райсовета, состоявшейся на этой неделе. Как пояснил вице-спикер районного парламента Сергей Сизоненко, речь идет о внесении в закон нормы, позволяющую предоставлять субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией тех водных биологических ресурсов и продукции их переработки, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается. В случае принятия поправки субсидии смогут получать хозяйства, занимающиеся ловлей щуки, налима, корюшки и др.

В действующей редакции закона предоставление финансовой поддержки предусмотрено лишь в отношении водных биоресурсов, на которые общий допустимый улов устанавливается. Но в этом году в Красноярском крае введен мораторий на добычу муксуна, омуля, нельмы.

«В связи с сокращением объемов общего допустимого улова водных биоресурсов, предприниматели вынуждены будут приостановить или значительно сократить свою промысловую деятельность и уменьшить число рыбаков, работающих в хозяйствах. Такая ситуация еще более усугубит проблему безработицы в таймырских поселках и вызовет на территории социальную напряженность», - говорится в сообщении на официальном сайте района.

Предложение о внесении изменений в краевой закон теперь будет направлено в заксобрание региона.

Фото: официальный сайт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района