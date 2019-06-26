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Дирекция Универсиады-2019 отремонтирует рабочие офисы за миллион рублей

Главная Экономика
Красноярск
10:57 26 Июня 2019
общество, красноярск, экономика, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дирекция Универсиады-2019 заказала ремонт офисов в Красноярске — в этих кабинетах работали руководители. Стоимость работ оценили в миллион рублей. Соответствующий лот появился в июне на сайте студенческих игр в разделе «Закупки». 

Так, ремонт сделают в офисах комплекса «Перья-2» по ул. Борисова, 5, в спортивном объекте «Сопка» по ул. Биатлонная, 25 Б, а также в конгресс-холле СФУ на пр. Свободный, 82 стр.9. Перечень работ в каждом помещении практически одинаковый — шпатлевание, покраска стен и укладка напольного покрытия. 

В пресс-службе Универсиады объяснили, зачем потребовался ремонт почти новых офисов и из каких источников будут выделены деньги на ремонт. 

«В соответствии с закупочной документацией предполагается выполнение ремонтно-восстановительных работ в помещениях, которые в период подготовки и проведения зимней Универсиады-2019 были заняты на безвозмездной основе сотрудниками дирекции и другими клиентскими группами. После истечения сроков действия договоров использования этих помещений, дирекция должна вернуть офисы в их исходное состояние за счет собственных средств», — рассказали в пресс-службе. 

Корреспондент Sibnovosti.ru также поинтересовался, будет ли дирекция Универсиады арендовать более «скромные» помещения для работы. Студенческие игры уже завершены, в связи с чем большая часть сотрудников попала под сокращение. 

«Ввиду того, что в настоящий момент идет завершающая стадия высвобождения персонала дирекции, потребность в аренде новых помещений отсутствует», — пояснили представители Игр. 

Напомним, в начале июня текущего года дирекция зимней Универсиады-2019 в Красноярске выплатила приличные премии бывшим и нынешним сотрудникам. Все, кто работал над подготовкой и проведением студенческих игр в Красноярске, получили немалое денежное вознаграждение. Деньги работникам перечислили за «успешную работу» на Универсиаде.

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