Дирекция Универсиады-2019 отремонтирует рабочие офисы за миллион рублей

Дирекция Универсиады-2019 заказала ремонт офисов в Красноярске — в этих кабинетах работали руководители. Стоимость работ оценили в миллион рублей. Соответствующий лот появился в июне на сайте студенческих игр в разделе «Закупки».

Так, ремонт сделают в офисах комплекса «Перья-2» по ул. Борисова, 5, в спортивном объекте «Сопка» по ул. Биатлонная, 25 Б, а также в конгресс-холле СФУ на пр. Свободный, 82 стр.9. Перечень работ в каждом помещении практически одинаковый — шпатлевание, покраска стен и укладка напольного покрытия.

В пресс-службе Универсиады объяснили, зачем потребовался ремонт почти новых офисов и из каких источников будут выделены деньги на ремонт.

«В соответствии с закупочной документацией предполагается выполнение ремонтно-восстановительных работ в помещениях, которые в период подготовки и проведения зимней Универсиады-2019 были заняты на безвозмездной основе сотрудниками дирекции и другими клиентскими группами. После истечения сроков действия договоров использования этих помещений, дирекция должна вернуть офисы в их исходное состояние за счет собственных средств», — рассказали в пресс-службе.

Корреспондент Sibnovosti.ru также поинтересовался, будет ли дирекция Универсиады арендовать более «скромные» помещения для работы. Студенческие игры уже завершены, в связи с чем большая часть сотрудников попала под сокращение.

«Ввиду того, что в настоящий момент идет завершающая стадия высвобождения персонала дирекции, потребность в аренде новых помещений отсутствует», — пояснили представители Игр.

Напомним, в начале июня текущего года дирекция зимней Универсиады-2019 в Красноярске выплатила приличные премии бывшим и нынешним сотрудникам. Все, кто работал над подготовкой и проведением студенческих игр в Красноярске, получили немалое денежное вознаграждение. Деньги работникам перечислили за «успешную работу» на Универсиаде.