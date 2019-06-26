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Порт Диксон в Красноярском крае получил статус международного

Главная Экономика
Красноярск
08:50 26 Июня 2019
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Порт Диксон в Красноярском крае теперь открыт для иностранных судов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Схема планирования северного порта дополнена морским терминалом для отгрузки нефти, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Статус международного порта, присвоенный Диксону, позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути, уверены в правительстве страны. Будут созданы дополнительные перевалочные мощности.

«За счет реализации инвестиционных проектов планируется строительство угольного терминала для вывоза угля с месторождения на участке реки Лемберова. Также будет построен нефтеперегрузочный терминал для погрузки нефти, добываемой на Пайяхском и Северо-Пайяхском месторождениях. Запланировано также создание терминала для перегрузки на морские суда угля, поступающего с Сырадасайского угольного месторождения. Благодаря реализации этих инвестиционных проектов будет обеспечено увеличение грузопотока по Северному морскому пути», — сообщили в пресс-службе кабинета министров. 

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