Порт Диксон в Красноярском крае получил статус международного

Порт Диксон в Красноярском крае теперь открыт для иностранных судов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Схема планирования северного порта дополнена морским терминалом для отгрузки нефти, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Статус международного порта, присвоенный Диксону, позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути, уверены в правительстве страны. Будут созданы дополнительные перевалочные мощности.

«За счет реализации инвестиционных проектов планируется строительство угольного терминала для вывоза угля с месторождения на участке реки Лемберова. Также будет построен нефтеперегрузочный терминал для погрузки нефти, добываемой на Пайяхском и Северо-Пайяхском месторождениях. Запланировано также создание терминала для перегрузки на морские суда угля, поступающего с Сырадасайского угольного месторождения. Благодаря реализации этих инвестиционных проектов будет обеспечено увеличение грузопотока по Северному морскому пути», — сообщили в пресс-службе кабинета министров.