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Служба занятости обновила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярском крае

Главная Экономика
Красноярск
10:29 20 Июня 2019
работа, зарплата, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Агентство труда и занятости населения Красноярского края представило актуальный список самых высокооплачиваемых вакансий в регионе.

На текущий момент самый высокий заработок предлагают главному инженеру компании «Норд-Даймонд» в Норильске - 150 тысяч рублей в месяц. Директор предприятия «КрасноярскИнвест» сможет зарабатывать по 100 тысяч рублей, а программист в ООО «Приангарский ЛПК» в Кежемском районе 91,9 тысяч рублей в месяц, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Среди вакансий рабочих самая высокая зарплата у машиниста автогрейдера в компании «Полюс Красноярск». Работать придется в Северо-Енисейском районе, платить обещают по 128,4 тысячи рублей в месяц. Мотористу цементировочного агрегата в ООО «Сервисное обслуживание логистики и транспорта» в Богучанском районе предлагают доход в 91,9 тысяч рублей, а монтажнику гидроагрегатов в ООО «ГЭС-инжиринг» в Дивногорске - 80 тысяч рублей.

Все вакансии доступны в информационно-аналитической системе «Работа в России», а также при обращении в центр занятости населения.

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