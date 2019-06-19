Застройщик пообещал сдать дома в ЖК «Ясный» после обращения дольщиков к Владимиру Путину

Дольщики смогут заселиться в свои квартиры в ЖК «Ясный» в микрорайоне Солонцы-2 до конца года. Новый срок сдачи домов на заседании комитета в Законодательном собрании обозначил генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов.

Накануне Следственный комитет по краю сообщил о начале проверки после обращения обманутых инвесторов «ЖК Ясный» на «Прямую линию» с президентом. Они написали главе государства, что вложили деньги в долевое в 2016 году, но стройка до сих пор не закончена.

Застройщиком микрорайона на пересечении ул. Авиаторов и Северного шоссе является Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Его руководитель в краевом парламенте отчитался о сроках сдачи объектов, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Законодательного Собрания.

«Оба дома в ЖК «Ясный» будут сданы в ноябре и декабре этого года. Строительство дома №13 практически завершено. Выбраны компании, которые уже в июне начнут в нем отделочные работы. В доме №10 такие работы должны начаться в сентябре. Третий дом — №9 будет строиться уже по новому закону, без прямого привлечения средств дольщиков, а через банковское финансовое обеспечение. Фундамент здания начнут закладывать в июле».

При этом в Красноярском краевом фонде жилищного строительства заверили, что деньги на достройку домов есть. Сроки сдачи объектов были сдвинуты из-за проблем с прокладкой к этим многоэтажкам сетей электро- и теплоснабжения. Теперь эти вопросы решены.