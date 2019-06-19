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Бюджет Красноярска увеличен на 7 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
11:28 19 Июня 2019
красноярск, бюджет, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутаты городского Совета скорректировали бюджет Красноярска. Параметры главного финансового документа города увеличены на 7 млрд рублей. В 2019 году краевой центр дополнительно получит почти 4 млрд рублей, в 2020-2021 годах – 3,6 млрд рублей. Дополнительные средства направят на реализацию национальных проектов, в том числе строительство 19 детских садов и пяти школ. Кроме того, на эти деньги к 2022 году расселят из аварийных домов 190 семей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Текущие изменения – результат постоянной работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. Кроме того, в основу корректировки бюджета легло увеличение налоговых и неналоговых доходов и распределение остатков собственных средств», - сообщили об источниках финансирования в пресс-службе мэрии.

 

С учетом корректировки параметры бюджета на 2019 год выглядят так: доходы – 33 млрд рублей; расходы – 34 млрд рублей; дефицит – 958,2 млн рублей. В мэрии отметили, что привлечение кредитов коммерческих банков не потребуется.

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