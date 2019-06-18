Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми

Райффайзенбанк объявил о запуске новой программы субсидирования для семей с детьми. Теперь граждане России, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут оформить ипотеку по ставке 5,69% на весь срок кредитования. Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги.

В банке рассказали, что первоначальный взнос за ипотеку должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России, в том числе для Красноярского края, порог составит 6 млн рублей.

«Программа льготной ипотеки, субсидируемая государством, призвана предоставить семьям с детьми больше возможностей для расширения жизненного пространства и приобретения нового жилья, и сделать выплаты по кредиту максимально комфортными. Мы считаем, что у этой программы большое будущее, и рады представить одно из самых выгодных предложений на рынке», — сказал Андрей Морозов, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение нового жилья, смогут рефинансировать свой кредит под 5,69%. Такая возможность будет и у заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте.