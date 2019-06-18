18 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми

Главная Экономика
Красноярск
10:44 18 Июня 2019
экономика, кредиты, ипотека
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Райффайзенбанк объявил о запуске новой программы субсидирования для семей с детьми. Теперь граждане России, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут оформить ипотеку по ставке 5,69% на весь срок кредитования. Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги.

В банке рассказали, что первоначальный взнос за ипотеку должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России, в том числе для Красноярского края, порог составит 6 млн рублей.

«Программа льготной ипотеки, субсидируемая государством, призвана предоставить семьям с детьми больше возможностей для расширения жизненного пространства и приобретения нового жилья, и сделать выплаты по кредиту максимально комфортными. Мы считаем, что у этой программы большое будущее, и рады представить одно из самых выгодных предложений на рынке», — сказал Андрей Морозов, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение нового жилья, смогут рефинансировать свой кредит под 5,69%. Такая возможность будет и у заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Эксперты подсчитали зарплаты врачей в Красноярском крае

Эксперты подсчитали зарплаты врачей в Красноярском крае

14 Июня 2019 г.
Медицинские работники получают около 78 тысяч рублей
Новости Красноярска: На Пайяхском нефтяном месторождении начались активные работы

На Пайяхском нефтяном месторождении начались активные работы

14 Июня 2019 г.
Оно расположено на севере Красноярского края
Новости Красноярска: На развитие сельскохозяйственных кооперативов в крае выделят 70 млн рублей

На развитие сельскохозяйственных кооперативов в крае выделят 70 млн рублей

14 Июня 2019 г.
Эти деньги аграрии смогут получить в виде грантов
Новости Красноярска: В Красноярске резко выросли тарифы на социальное такси

В Красноярске резко выросли тарифы на социальное такси

13 Июня 2019 г.
Теперь пассажирам приходится платить за каждый километр
Новости Красноярска: Президент поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине

Президент поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине

10 Июня 2019 г.
Глава государства заявил об этом на пленарном заседании Петербургского экономического форума
Новости Красноярска: Имущество муниципального перевозчика Красноярска продают с молотка

Имущество муниципального перевозчика Красноярска продают с молотка

6 Июня 2019 г.
КПАТП-2 признано банкротом
Новости компаний
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
13/06
Сибагропромстрой дарит кладовые комнаты при покупке квартиры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

В Красноярском крае официально открылись восемь пляжей

15 Июня 2019 г.
Один работает в краевом центре
Новости Красноярска: Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Красноярске

13 Июня 2019 г.
Воздух прогреется до +32°C
Новости Красноярска: В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

15 Июня 2019 г.
Хищники гуляли около дач
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356