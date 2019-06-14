Эксперты подсчитали зарплаты врачей в Красноярском крае

Статистики подсчитали, сколько в среднем получают врачи в Красноярском крае. Данные ко Дню медицинского работника опубликовал Красноярскстат.

Так, в прошлом году средняя начисленная зарплата в государственных организациях региона у врачей составила 77,9 тысячи рублей. Доходы среднего медперсонала варьировались в пределах 39,2 тысячи рублей, а младшего не превышали 38 тысяч рублей.

Аналитики также рассказали, сколько врачей работало в крае в прошлом году. В медицинских организациях региона были устроены 14 тысяч специалистов, а также 34 тысячи работников среднего медперсонала. По сравнению с 2017 годом эти показатели выросли на 1,3% и 0,8% соответственно.

Больше всего в регионе хирургов — 24,4%. На втором месте идут стоматологи — 10,2%. В тройке также значатся педиатры — 9,2%.

По данным портала Avito, профессии врачей по-прежнему востребованы в Красноярске. Динамика числа вакансий в 2019 году увеличилась на 8,3%. Уровень зарплаты именно в краевом центре у специалистов не такой высокий — около 30,9 тысячи рублей.