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Эксперты подсчитали зарплаты врачей в Красноярском крае

Главная Экономика
Красноярск
16:15 14 Июня 2019
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Статистики подсчитали, сколько в среднем получают врачи в Красноярском крае. Данные ко Дню медицинского работника опубликовал Красноярскстат. 

Так, в прошлом году средняя начисленная зарплата в государственных организациях региона у врачей составила 77,9 тысячи рублей. Доходы среднего медперсонала варьировались в пределах 39,2 тысячи рублей, а младшего не превышали 38 тысяч рублей. 

Аналитики также рассказали, сколько врачей работало в крае в прошлом году. В медицинских организациях региона были устроены 14 тысяч специалистов, а также 34 тысячи работников среднего медперсонала. По сравнению с 2017 годом эти показатели выросли на 1,3% и 0,8% соответственно.

Больше всего в регионе хирургов — 24,4%. На втором месте идут стоматологи — 10,2%. В тройке также значатся педиатры — 9,2%. 

По данным портала Avito, профессии врачей по-прежнему востребованы в Красноярске. Динамика числа вакансий в 2019 году увеличилась на 8,3%. Уровень зарплаты именно в краевом центре у специалистов не такой высокий — около 30,9 тысячи рублей. 

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