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На Пайяхском нефтяном месторождении начались активные работы

Главная Экономика
Красноярск
15:28 14 Июня 2019
нефть, в красноярском крае, добыча, ресурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На Пайяхском нефтяном месторождении начались активные работы. В ближайшее время специалисты продолжат бурение и строительство необходимой инфраструктуры. Запуск промышленного производства компания планирует к 2024 году. Добытая на месторождении нефть будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии. Планируемый объем добычи – 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой добычи до 50 млн тонн нефти ежегодно.

«Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения. За все время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн», – рассказал вице-президент по геологии и разработке АО «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков.

Запуск добычи нефти на Пайяхском месторождении позволит создать в Красноярском крае дополнительно более 30 тысяч рабочих мест и привлечь в регион высококвалифицированных специалистов. Для доставки нефти по Северному морскому пути в 40 км от поселка Диксон будет построен морской терминал «Порт – бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяженностью около 400 км. На самом объекте будет построена вся необходимая инфраструктура для работников компании.

«Игорь Иванович Сечин на прошедшем форуме в Санкт-Петербурге сказал о Пайяхе как о месторождении, которое будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны. Это означает, прежде всего, увеличение нефтедобычи не на проценты, а в разы. У Красноярского края максимум через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2-3 раза в сравнении с тем, что дает сегодня нефтяная отрасль, а это 30 миллиардов рублей», – сказал Александр Усс.

Добавим, что проект освоения Пайяхской группы месторождений, реализуемый компанией «Нефтегазхолдинг», является крупнейшим в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

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