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На развитие сельскохозяйственных кооперативов в крае выделят 70 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
09:48 14 Июня 2019
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в Красноярском крае получат гранты на развитие материально-технической базы. В региональном правительстве сообщили, что на эти цели в 2019 году предусмотрено 70 млн рублей – деньги выделит федеральный и краевой бюджет. 

Рассчитывать на государственную поддержку смогут кооперативы, которые занимаются убоем скота, а также заготовкой, хранением, переработкой и подготовкой к реализации сельхозпродукции, дикоросов. 

Гранты будут предоставляться на условиях софинансирования. Предприятию необходимо вложить в проект не менее 40 процентов собственных средств. 

«Также необходимо соответствовать другим условиям участия в конкурсе. Так, потребительский кооператив должен осуществлять деятельность не менее одного года, объединять минимум десять сельхозпроизводителей на правах членов кооператива, не меньше 70 процентов выручки должны быть получены за счет переработки и сбыта сельхозпродукции. Конечно, требуется включенность в реестр субъектов АПК края, претендующих на получение господдержки», — сообщил министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов. 

Минсельхоз принимает заявки на участие в конкурсе с 17 июня по 16 июля 2019 года. На сайте ведомства опубликованы критерии к оформлению документов. Также можно получить консультации по телефону 8(391)211-09-58.

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