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За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса

Главная Экономика
Красноярск
13:57 13 Июня 2019
общество, красноярск, экономика
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Райффайзенбанк предоставил новые возможности для представителей малого бизнеса. Теперь предприниматели могут подать заявки на кредит на сайте банка. Предварительное решение по анкетам будет предоставлено в течение пяти минут по SMS, а окончательное решение — в течение дня. Прийти в отделение банка нужно только один раз — на подписание документов.

Как рассказали в банке, новый сервис существенно экономит время бизнесмена на коммуникацию с финансовой организацией. Больше не нужно никуда идти, чтобы получить решение о возможности кредитования. Анкета, заполняемая на сайте банка, автоматически попадает в кредитный конвейер, поэтому на предварительное одобрение уходит не более пяти минут.

«Наша стратегия — делать так, чтобы нашим клиентам было легко и просто управлять своими финансами. Мы реализовали этот сервис, чтобы предприниматель тратил меньше своего драгоценного времени на коммуникацию с банком — прийти в банк нужно только один раз, когда решение уже принято и необходимо подписать договор и предоставить оригиналы документов», — прокомментировал Денис Скоков, начальник управления по работе с малым бизнесом.

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