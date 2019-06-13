За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса

Райффайзенбанк предоставил новые возможности для представителей малого бизнеса. Теперь предприниматели могут подать заявки на кредит на сайте банка. Предварительное решение по анкетам будет предоставлено в течение пяти минут по SMS, а окончательное решение — в течение дня. Прийти в отделение банка нужно только один раз — на подписание документов.

Как рассказали в банке, новый сервис существенно экономит время бизнесмена на коммуникацию с финансовой организацией. Больше не нужно никуда идти, чтобы получить решение о возможности кредитования. Анкета, заполняемая на сайте банка, автоматически попадает в кредитный конвейер, поэтому на предварительное одобрение уходит не более пяти минут.