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В Красноярске резко выросли тарифы на социальное такси

Главная Экономика
Красноярск
11:15 13 Июня 2019
общество, экономика, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стоимость услуг социального такси в Красноярске выросла в несколько раз. С 2012 года была установлена фиксированная плата – 100 рублей за поездку. Теперь же пассажирам приходится платить по 32 рубля за каждый километр. Пациентам, которые посещают процедуру гемодиализа, предоставляется 10 поездок на социальном такси за счет бюджета, три – необходимо оплатить самостоятельно.

Новые тарифы серьезно ударили по карманам жителей отдаленных районов. Поездка туда-обратно может стоить больше тысячи рублей, посчитал корреспондент Sibnovosti.ru.

В управлении социальной защиты населения администрации Красноярска сообщили, что тарифы, установленные семь лет назад, перестали покрывать расходы перевозчика на услугу, в связи с этим их пришлось пересмотреть. В мэрии отметили, что предоставлять услугу в ущерб учреждению не имеют права.

Пациенты в коллективном обращении просят администрацию пересмотреть тарифы.

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