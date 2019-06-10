Президент поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине

На юге Красноярского края создадут крупнейший агропромышленный комплекс. Об этом в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил подготовить план развития регионов Центральной и Восточной Сибири. На юге Красноярского края предполагается развивать сельское хозяйство – этому благоприятствует климат, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В районе Минусинской долины более 300 солнечных дней в году. Это дает возможность сформировать здесь и новый мощный агропромышленный комплекс. По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции в объеме нескольких триллионов, до трех триллионов рублей, разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья. Освоение пространств в Центральной и Восточной Сибири, и не как сырьевой базы, а как научно промышленного центра, должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы», - заявил Владимир Путин.

Президент поручил правительству страны совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук к осени подготовить необходимые проекты.