Имущество муниципального перевозчика Красноярска продают с молотка

Городские власти объявили торги по продаже имущества муниципального перевозчика «КПАТП-2». Предприятие обслуживало автобусные маршруты №13 и №76, которые на данный момент закрыты, а также пока еще действующий маршрут №61. В прошлом году перевозчик был признан банкротом.

На балансе числится комплекс зданий на ул.Енисейский тракт. Склады и нежилые помещения продают единым лотом за 99 млн рублей. Имущество реализуют в рамках конкурсного производства. Долги предприятия превышают 50 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Аукцион состоится 11 июля.

Отметим, что мэрия также распродает имущество предприятия «Горпроект», которое также признано банкротом. На аукцион выставлена недвижимость на пр. Мира и ул. Дубровинского.