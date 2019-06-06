6 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Имущество муниципального перевозчика Красноярска продают с молотка

Главная Экономика
Красноярск
09:42 6 Июня 2019
торги, аукцион, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Городские власти объявили торги по продаже имущества муниципального перевозчика «КПАТП-2». Предприятие обслуживало автобусные маршруты №13 и №76, которые на данный момент закрыты, а также пока еще действующий маршрут №61. В прошлом году перевозчик был признан банкротом.

На балансе числится комплекс зданий на ул.Енисейский тракт. Склады и нежилые помещения продают единым лотом за 99 млн рублей. Имущество реализуют в рамках конкурсного производства. Долги предприятия превышают 50 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Аукцион состоится 11 июля.

Отметим, что мэрия также распродает имущество предприятия «Горпроект», которое также признано банкротом. На аукцион выставлена недвижимость на пр. Мира и ул. Дубровинского.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевой Минфин раскрыл траты на зарплату и командировки губернатора и его заместителей

Краевой Минфин раскрыл траты на зарплату и командировки губернатора и его заместителей

5 Июня 2019 г.
Правительство сэкономило 9 млн рублей
Новости Красноярска: Лето в Красноярске началось с подорожания бензина

Лето в Красноярске началось с подорожания бензина

3 Июня 2019 г.
Одна из сетей АЗС увеличила цены на топливо
Новости Красноярска: Цены на бензин в Красноярске почти догнали российские

Цены на бензин в Красноярске почти догнали российские

30 Мая 2019 г.
Называем среднюю стоимость топлива в краевом центре
Новости Красноярска: Предложен новый проект метро для Красноярска

Предложен новый проект метро для Красноярска

30 Мая 2019 г.
Увеличено количество станций и предусмотрен мост
Новости Красноярска: Красноярцы стали больше тратиться на кафе и рестораны

Красноярцы стали больше тратиться на кафе и рестораны

29 Мая 2019 г.
Повышение выручки связано с ростом цен на продукты или с увеличением стоимости некоторых позиций в меню
Новости Красноярска: «Норникель» борется с незаконной добычей и контрабандой драгоценных металлов

«Норникель» борется с незаконной добычей и контрабандой драгоценных металлов

29 Мая 2019 г.
Комиссия ООН приняла резолюцию, разработанную с участием компании
Новости компаний
04/06
СФУ стабильно входит в топ-20 российских вузов по версии НРУ
31/05
Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»
29/05
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева занял 3 место на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
29/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

Ваня Барабан стал талисманом Красноярской краевой филармонии

1 Июня 2019 г.
У музыкального учреждения появился маскот
Новости Красноярска: В Красноярске задумались о судьбе каршеринга

В Красноярске задумались о судьбе каршеринга

5 Июня 2019 г.
По мнению депутатов, сервис необходимо сделать более безопасным
Новости Красноярска: Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

Аэропорты Красноярска и Норильска получили имена

1 Июня 2019 г.
Издан указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356