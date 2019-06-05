Краевой Минфин раскрыл траты на зарплату и командировки губернатора и его заместителей

Мастерство финансов Красноярского края раскрыло траты на зарплаты и командировочные расходы губернатора, его заместителей, а также депутатов Законодательного собрания. По данным ведомства, в 2018 году содержание команды главы региона обошлось региональному бюджету в 311 млн рублей. Эта сумма меньше плановых показателей на 9 млн рублей. Расходы удалось сократить благодаря уменьшению количества командировок губернатора и его замов. Однако по сравнению с 2017 годом затраты выросли на 15%.

На содержание депутатов и сотрудников Законодательного собрания в 2018 году было потрачено 467 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 5 млн рублей, отметили в краевом Минфине.

фото: Бурмистров А. В., sobranie.info