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Лето в Красноярске началось с подорожания бензина

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Красноярск
15:27 3 Июня 2019
экономика, красноярск, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первая рабочая неделя июня началась с увеличения цен на бензин. Сегодня, 3 июня, стоимость топлива в Красноярске подняла сеть АЗС «Газпромнефть». 

Так, литр самой популярной марки топлива — АИ-92 — стал дороже на 25 копеек (41,2 рубля). АИ-95 начали отпускать по 43,3 рубля за литр. Подорожание также составило 25 копеек. АИ-98 на красноярских заправках по-прежнему стоит 44,7 рубля, а дизельное топливо — 47,2 рублей. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, стоимость бензина в Красноярском крае практически достигла общероссийских показателей. Самым дорогим в регионе стал дизель. В стране литр этого нефтяного продукта в среднем отпускают за 46 рублей, а в крае — за 48,07 рублей.

По данным федеральных СМИ, бензин в стране дорожает из-за изменений цен на оптовом рынке. Тем не менее, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что оснований для тревоги нет, так как уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента.

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