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Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%

Главная Экономика
Красноярск
11:30 28 Мая 2019
общество, ипотека
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сбербанк отмечает оживление интереса к ипотеке жителями Красноярского края. Оно началось в марте, положительная динамика сохранилась и в апреле, рост количества поданных заявок составил 112 процентов. 30% кредитов жители края берут на приобретения жилья на первичном рынке, 70% — на вторичном.

С 25 мая Сбербанк снизил ипотечные ставки. На 0,3% - на приобретение строящегося жилья: с 10,9% до 10,6%. Для тех, кто получает зарплату через банк, и воспользуется сервисом электронной регистрации, она будет 10,2% годовых.

Базовая ставка на приобретение готового жилья также стала ниже на 0,6%: 10,8% вместо  11,4%. При этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.

Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками стала 8,2% годовых. Субсидию в краевом центре предоставляет УСК «Сибиряк» в домах ЖК Иннокентьевский, Солнечный, Покровский. В скором времени Сбербанк планирует заключить соглашения и с другими красноярским застройщиками. 

«Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту клиент  получит при покупке готовой квартиры, воспользовавшись сервисом поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик». Этот портал позволяет сэкономить как денежные средства, так и еще один драгоценный ресурс -  время. Благодаря «ДомКлик» весь процесс приобретения жилья можно пройти удаленно. И прийти в банк только на заключительном этапе: для подписания договора купли-продажи. Четверть клиентов, решающих жилищный вопрос,  подают заявку на ипотеку через «ДомКлик», — сообщила Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка. 

С 27 мая Сбербанк так же ввел новые условия по «Ипотеке с государственной поддержкой». Теперь льготная ставка 6% предоставляется на весь срок кредита. Воспользоваться программой может семья, где в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и последующий ребенок.  

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