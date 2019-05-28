РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского нефелинового месторождения в Красноярском крае

РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского месторождения нефелиновых руд – основного сырья для Ачинского глиноземного комбината (АГК). По предварительным оценкам, запасы месторождения обеспечат загрузку комбината на более чем 60 лет работы.

АГК является крупнейшим предприятием России, осуществляющим переработку нефелиновой руды с получением глинозема, и в настоящее время для производства используется собственное сырье Кия-Шалтырского нефелинового и Мазульского известнякового рудников, которое рассчитано еще на 10 лет работы.

Горячегорское месторождение располагается в Шарыповском районе Красноярского края. По состоянию на 2018 год запасы нефелиновых руд месторождения, учитываемые государственным балансом, составляют около 414,4 млн т. Перед началом отработки месторождения (ориентировочно – в 2028 – 2029 гг.) предстоит работа по постановке на баланс запасов, проектированию и строительству сопутствующей инфраструктуры, восстановление железной дороги, строительство рудника и цеха обогащения на АГК. Объем инвестиций и точные сроки ввода месторождения будут определены после подготовки всей проектной документации.

«Развитие собственной ресурсной базы в условиях высоких цен на сырье – одна из приоритетных задач для компании. Запасы Горячегорского месторождения обеспечат стабильную работу АГК на десятки лет после завершения отработки Кия-Шалтырского рудника», - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.