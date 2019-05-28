В Красноярском крае - минимальная численность безработных за последние четверть века

Число безработных в Красноярском крае достигло минимальных значений за последние 25 лет. Об этом в ходе заседания президиума регионального правительства заявил руководитель агентства труда и занятости населения Виктор Новиков. По его словам, лучших показателей регион достиг по итогам 2018 года.

«Уровень безработицы в крае на начало мая составил 1%. В среднем по Сибири этот показатель равен 1,4%, по России – 1,1%. Ежегодно службой занятости предоставляется более 500 тысяч услуг, трудоустраивается более 80 тысяч человек, а профессиональное обучение проходят более 7 тысяч граждан», - цитирует Новикова пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, Красноярский край занимает первое место среди субъектов России по качеству и доступности государственных услуг, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Губернатор Александр Усс поручил Службе занятости повысить информирование жителей региона о возможностях содействия в трудоустройстве: