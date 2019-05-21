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В Красноярске резко подорожал бензин

Главная Экономика
Красноярск
12:01 21 Мая 2019
общество, красноярск, экономика, цена
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске после небольшого ценового спада подорожал бензин. Повышение стоимости сегодня, 21 мая, заметили водители. 

Так, цены на топливо в краевом центре увеличила сеть «25 часов». АИ-92 на АЗС продается по 41,9 рублей за литр. Стоимость самого ходового вида бензина увеличилась на 1,25 рубля. АИ-95 теперь стоит 44,7 рубля, а АИ-98 — 49,9 рубля (увеличение на 2,5 рубля). 

Напомним, в марте 2019 года цена на топливо в Красноярске значительно снизилась — некоторые марки стали дешевле на 70-90 копеек. Но российские аналитики с уверенностью заявляли, что крупные сети начнут повышать стоимость топлива перед началом летнего сезона. Эта ежегодная тенденция будет наблюдаться практически во всех регионах страны. В мае бензин стал дороже не только в Красноярске, но и в Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Саратове, Хабаровске, Хакасии и других субъектах. 

 


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