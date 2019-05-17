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На развитие сельского хозяйства в крае направят 7,5 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
15:40 17 Мая 2019
экономика, красноярск, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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На развитие сельского хозяйства в Красноярском крае дополнительно направят 7,5 млрд рублей. Соответствующие корректировки в бюджет региона внесли члены комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания. 

«Документально подтверждено недофинансирование отрасли на сумму почти миллиард рублей (это создание инвестфонда, ставки субсидирования на строительство объектов АПК и другое). А тем временем на прошедшем заседании профильной депутатской комиссии чиновники правительства попросили 1,5 млрд рублей на содержание объектов Универсиады. Содержание Дворца спорта имени Ивана Ярыгина ранее обходилось в 50 млн рублей, а теперь — в три раза дороже», — отметил на заседании депутат Владислав Зырянов. 

Так, часть средств (454 млн рублей) будет направлена на регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Средства пойдут на компенсацию затрат в части производства семян, молочных продуктов, на погашение различных кредитов и оплату взносов. 

По словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, в регионе будет создан инвестиционный фонд для аграриев. Уже в мае министерство подготовит инвесткарту Красноярского края. 

Депутаты также попросили распределить бюджетные деньги на субсидирование ЖД перевозок для производителей зерна, а также на поддержку мукомолов. 

В результате парламентарии одобрили поправки и предложили рассмотреть их на ближайшей сессии. 

Фото: Бурмистров А. 


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