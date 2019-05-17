На развитие сельского хозяйства в крае направят 7,5 млрд рублей

На развитие сельского хозяйства в Красноярском крае дополнительно направят 7,5 млрд рублей. Соответствующие корректировки в бюджет региона внесли члены комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания.

«Документально подтверждено недофинансирование отрасли на сумму почти миллиард рублей (это создание инвестфонда, ставки субсидирования на строительство объектов АПК и другое). А тем временем на прошедшем заседании профильной депутатской комиссии чиновники правительства попросили 1,5 млрд рублей на содержание объектов Универсиады. Содержание Дворца спорта имени Ивана Ярыгина ранее обходилось в 50 млн рублей, а теперь — в три раза дороже», — отметил на заседании депутат Владислав Зырянов.

Так, часть средств (454 млн рублей) будет направлена на регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Средства пойдут на компенсацию затрат в части производства семян, молочных продуктов, на погашение различных кредитов и оплату взносов.

По словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, в регионе будет создан инвестиционный фонд для аграриев. Уже в мае министерство подготовит инвесткарту Красноярского края.

Депутаты также попросили распределить бюджетные деньги на субсидирование ЖД перевозок для производителей зерна, а также на поддержку мукомолов.

В результате парламентарии одобрили поправки и предложили рассмотреть их на ближайшей сессии.

Фото: Бурмистров А.