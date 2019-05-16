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На достройку красноярского онкодиспансера не хватает 1,5 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
15:10 16 Мая 2019
общество, экономика, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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На заседании краевого Заксобрания депутаты обсудили третий этап строительства красноярского онкоцентра. Для достройки объекта необходимы дополнительные средства, но в бюджет они не заложены. 

Замминистра здравоохранения края Михаил Родиков пояснил, что экспертиза проектной стоимости третьей очереди онкодиспансера проводилась в марте этого года. На строительство центра требуется 3,1 млрд рублей. На эти цели из бюджета выделено 800 млн рублей до 2020 года. 

«Дефицит составляет 1 млрд 478 млн рублей. Для завершения первого этапа пускового комплекса требуется 720 млн рублей. На второй пусковой комплекс третьей очереди нужно 758 млн рублей», — сказал чиновник. 

Провести торги в ближайшее время не получится, уверенно заявили депутаты. Для этого нужно найти хотя бы 720 млн рублей. Эти деньги пойдут на первый пусковой комплекс третьей очереди. Проект включает в себя новый палатный корпус, переход между административными зданиями и каньоном. 

Вопрос о финансировании строительства пообещали вынести на заседание правительства. 

Напомним, масштабная реконструкция красноярского онкоцентра началась в 2011 году. Средства на проект медицинского центра были потрачены немалые: объем финансирования только первой очереди составил 6,5 млрд рублей. На объекты второй очереди потратили 2 млрд рублей. По данным Минздрава, новый красноярский онкодиспансер стал самым дорогостоящим объектом в крае за последние несколько лет.

Фото: Минздрав


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