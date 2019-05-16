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Для красноярцев в два раза увеличили субсидию на открытие собственного дела

Главная Экономика
Красноярск
09:45 16 Мая 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае размер субсидии от центра занятости населения на открытие собственного дела увеличен в два раза. Теперь красноярцы могут рассчитывать на сумму от 125 до 173 тысяч рублей. Деньги на открытие бизнеса выделяются безвозмездно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. 

В этом году финансовой поддержкой от государства воспользовались 22 жителя Красноярска. 

«Большинство идей, которые реализуются на рынке, находятся в поле интересов горожан: предоставление услуг, пищевое производство, строительство. При этом предприниматели стремятся привнести новое в сферу деятельности. Так, фото-студии расширяют перечень своих услуг аэро-съемкой, а при производстве изделий из кожи используется ручная работа, что делает вещь уникальной», — рассказали в учреждении. 

Узнать об услуге по содействию самозанятости можно на портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.


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