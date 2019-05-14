Поставки красноярских товаров за рубеж взлетят благодаря «Перезагрузке экспорта»

Для красноярских предпринимателей организуют глобальную конференцию «Перезагрузка экспорта», которая пройдет 24 мая в МВДЦ «Сибирь». Это мероприятие для малых и средних предприятий — как действующих экспортеров, так и тех, кто пока находится в точке старта, — можно будет посетить совершенно бесплатно.

«МВДЦ «Сибирь» превратится в пространство для разведки зарубежных рынков и презентации лучших экспортных стратегий, технологий и решений. Именитые спикеры научат алгоритмам работы со всеми составляющими ВЭД и дадут пошаговые инструкции по выходу на зарубежные рынки», — рассказали организаторы мероприятия.

На конференции выступят известные российские и зарубежные эксперты. Так, экономист и управляющий директор по макроэкономике агентства «Эксперт РА» Антон Табах познакомит гостей с глобальными трендами, влияющими на экспорт. Американский специалист по транскультурным коммуникациям, CEO GIBRelations Пол Кэрол научит красноярцев деловому общению на мастер-классе «Как вести переговоры с азиатскими бизнесменами». Валерий Кайгородов, основатель компании China SMM, руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров расскажет об экспорте через онлайн-площадки.

Известный аналитик зарубежных рынков, генеральный директор компании VVS Жанна Мартынова презентует программу о том, как экспортировать товары с максимальной выгодой.

Кроме того, на конференции «Перезагрузка экспорта» ожидаются мастер-классы и воркшопы от патентного поверенного РФ Анны Войцехович, эксперта по ВЭД Анны Андрющенко, руководителя digital-проектов компании iMARS в Китае Алексея Чигадаева, эксперта и консультанта по ВЭД Новосибирской ТПП Анны Рудневой.

По словам организаторов, конференция продлится пять часов. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Интернет-портал Sibnovosti.ru является генеральным партнером события.

Фото предоставлено организаторами конференции