Регоператор начал обустраивать мусорный полигон в Енисейске

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Планета-Сервис» приступил к обустройству площадки временного хранения мусора в районе микрорайона Полюс в Енисейске. О начале работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального сайта Енисейска, «Планета-Сервис» должна была приступить к этой работе 29 апреля. Во всяком случае, такое решение было принято 25 апреля на совещании в мэрии «по вопросу недобросовестного выполнения компанией договорных отношений». Но работы стартовали в начале мая.

«ТКО вывозятся на полигон, который находится в городе Лесосибирске», - сообщили также в городской администрации.

ООО «Планета-Сервис» является региональным оператором сразу в трех технических зонах – Канской, Абанской и Лесосибирской. В последнюю входят города Лесосибирск и Енисейск, а также Енисейский, Казачинский и Пировский районы.

Микрорайон Полюс возник в Енисейске на базе военного городка. В июле прошлого года ГТРК «Красноярск» сообщала о сильном пожаре на городском мусорном полигоне, который пришлось тушить несколько суток. В репортаже отмечалось, что полигон не огорожен и не охраняется.

Фото: сайт ООО «Планета-Сервис»