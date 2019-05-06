РУСАЛ объявляет операционные результаты первого квартала 2019 года

РУСАЛ объявляет результаты операционной деятельности компании в первом квартале 2019 года.

Основные результаты

Алюминий

Объем производства алюминия в 1 квартале 2019 года составил 928 тыс. тонн (-1,6% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия;

В 1 квартале 2019 года продажи алюминия составили 896 тыс. тонн. В 1 квартале 2019 года продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) снизились до 259 тыс. тонн (-22,2% по сравнению с предыдущим кварталом). На этот период негативное влияние оказали краткосрочные периоды продления генеральных лицензий OFAC, поскольку санкции были сняты только 27 января 2019 года;

В 1 квартале 2019 года средняя цена реализации алюминия уменьшилась на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом -до 1 949 долларов США за тонну. Снижение было обусловлено как падением средней цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) с учетом котировального периода (-7,9% по сравнению с предыдущим кварталом -до 1849 долларов США за тонну), так и компонентом средней реализованной премии (-7,4% по сравнению с предыдущим кварталом -до 100 долларов США за тонну). Снижение премий в течение 1 квартала 2019 года обусловлено в первую очередь уменьшением доли ПДС в структуре продаж из-за внешних рыночных факторов, связанных с санкциями.

На Красноярском алюминиевом заводе в первом квартале 2019 года выпущено 248 520 тонн товарного алюминия, в том числе продукции с добавленной стоимостью – 87 609 тонн, что составляет 35% от общего объема производства.

Глинозем

В 1 квартале 2019 года производство глинозёма сократилось на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 1 932 тыс. тонн. В России произведено 35% от общего объёма глинозёма.



Бокситы и нефелиновая руда

В 1 квартале 2019 года производство бокситов увеличилось на 3,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 3 831 тыс. тонн. Производство нефелина выросло на 23,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 1 009 тыс. тонн после завершения ремонтных работ, проведенных на руднике в 4 квартале 2018 года.



Обзор рынка

В течение 1 квартала 2019 года цена на алюминий находилась под давлением, что было обусловлено главным образом сезонным низким спросом и негативным воздействием торговых войн и напряженности между США и Китаем, которые значительно повлияли на перспективы роста в ключевых регионах-потребителях алюминия и отраслях промышленности, в частности в автомобильной промышленности. Мы полагаем, что данные тенденции продолжат оказывать негативное воздействие на цену алюминия во втором квартале 2019 года, несмотря на возможность заключения сделки между Китаем и США, а также стабилизацию в марте ряда экономических показателей в США и в Китае;

В 1 квартале 2019 года потребление алюминия за пределами Китая выросло на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года –до 7,38 млн тонн. В то же время, спрос на алюминий в Европе остался слабым и вырос лишь на 0,9% по сравнению с первым кварталом 2018 года –до 2,36 млн тонн. Потребление алюминия в Северной Америке увеличилось на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года –до 1,73 млн тонн. В Китае спрос медленно восстанавливается и вырос за год на 1,5% –до 8,48 млн тонн. Мы ожидаем, что глобальный спрос на алюминий вырастет в 2019 год примерно на 3%;

В 1 квартале 2019 года производство алюминия за пределами Китая сократилось на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом –до 6,86 млн тонн. С учётом текущей цены на алюминий и данных по средним рыночным премиям примерно 50% мощностей по производству алюминия за пределами Китая и 20% в Китае оцениваются как убыточные. Несмотря на эти обстоятельства, продолжаются перезапуски алюминиевых производств в США. В сочетании с ростом мощностей по производству алюминия на Ближнем Востоке и в России возможно, что производство алюминия за пределами Китая вырастет во втором квартале 2019 года;

Производство первичного алюминия в Китае в 1 квартале 2019 года составило 8,63 млн тонн, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение мощностей превысило 800 тыс. тонн в год в течение 1 квартала 2019 года, а низкий спрос на рынке замедлил ввод в эксплуатацию новых мощностей, а также перезапуск простаивающих мощностей. В то же время существуют новые мощности производительностью примерно до 2,5 млн тонн, готовые к выходу на рынок, а также простаивают мощности производительностью до 1 млн тонн, которые могут быть перезапущены. В сочетании со снижением совокупных затрат, в частности цен на глинозем и уголь, это может свидетельствовать о том, что недавний рост цен на сырье в Китае носит краткосрочный характер, а также, что существует определенный риск дальнейшего снижения цен;

В первом квартале 2019 года запасы алюминия на складах LME снизились на 200 тыс. тонн –до 1 074 тыс. тонн. Объем алюминия на LME, на который выпущены варранты, остается на уровне в 723 тыс. тонн. Китайские региональные запасы после всплеска в середине 1 квартала 2019 года возобновили своё снижение в марте 2019 года и упали на 3,8% к концу месяца –до 1,69 млн тонн;

В 1 квартале 2019 года экспорт первичного алюминия и полуфабрикатов из Китая вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остается на необычайно высоком уровне из-за низкого потребления алюминия в Китае. Эта тенденция может продолжиться во втором квартале 2019 года, поскольку внутренний спрос остается на низком уровне, а дефицит алюминия за пределами Китая сохраняется;

Цена глинозёма в большинстве регионов продолжит тенденцию к снижению, но коррекция может быть ограничена фактором сохраняющейся высокой стоимости производства глинозёма, особенно в Китае.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»