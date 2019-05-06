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«Норникель» подвел производственные итоги за первый квартал 2019 года

Главная Экономика
Красноярск
14:14 6 Мая 2019
норильск, итоги, производство
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«Норникель» подвел производственные итоги за первый квартал 2019 года. По словам первого вице-президента – Операционного директора Сергея Дяченко, производство всех основных металлов увеличилось. Самый существенный рост пришелся на металлы платиновой группы и медь.

«Рост производства металлов платиновой группы произошел за счет переработки ранее накопленного незавершенного производства высокой степени готовности на ОАО «Красцветмет». В то время как рост производства меди был связан с ускоренным вовлечением в переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании ГК «Ростех», а также постепенным выходом Быстринского ГОКа на проектные показатели. Мы подтверждаем прогноз производства металлов группой «Норильский никель», включая Быстринский ГОК на 2019 год», - заявил он.

В частности, объем производства никеля в первом квартале 2019 года составил 56 тыс тонн, что на 3,4% больше первого квартала 2018 года. Объем производства никеля из собственного сырья составил 55 тыс тонн (+2,8%). Увеличение производства никеля связано с ростом переработки файнштейна Заполярного филиала на Кольской ГМК, а также увеличением переработки сырья третьих лиц на Norilsk Nickel Harjavalta.

Что касается меди, объем ее производства в первом квартале 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% до 127 тыс тонн. При этом практически весь объем металла был произведен из собственного сырья.

Производство палладия за отчетный период составило 770 тыс унций (+32%), платины - 204 тыс унций (+48%).

Практически весь объем металлов платиновой группы был произведен из собственного российского сырья. Увеличение их производства было связано с сезонным ростом объемов переработки накопленного незавершенного производства высокой степени готовности и увеличением отгрузки российского файнштейна с высоким содержанием МПГ на Norilsk Nickel Harjavalta в дополнение к концентратам, подчеркнули в компании.

 

Производство в Заполярном филиале «Норникеля»:

  • медь: 90,569 тыс тонн (рост 3,3%);
  • палладий: 186 тыс унций (рост 22,7%);
  • платина: 44 тыс унций (рост 9,8%).

 

по материалам пресс-службы компании «Норникель»

фото: пресс-служба компании «Норникель»

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