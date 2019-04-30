В Красноярске взлетели цены на таунхаусы

В Красноярске подорожали таунхаусы. По данным аналитиков сайта «Авито Недвижимость», стоимость малоэтажных домов за год увеличилась на треть. Это наиболее существенное подорожание по стране. Средняя цена на объекты в краевом центре теперь составляет 8,5 млн рублей.

По данным агентства, в Красноярском крае также подорожали дома. За год рост составил 8,9%. Средняя стоимость такого объекта недвижимости в регионе достигла 2,3 млн рублей.

Кроме того, Красноярский край занял 16 место в России в рейтинге доступности коттеджей. Этот вид жилья вырос в цене на 9,5%. Средняя цена в регионе — 8,4 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

За последний год практически не изменились цены на земельные участки в регионе. Средняя стоимость по краю – 610 тысяч рублей.