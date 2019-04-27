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Красноярский край получит 200 млн рублей за подготовку аэропорта к Универсиаде

Главная Экономика
Красноярск
14:02 27 Апреля 2019
аэропорт, бюджет, премьер-министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный бюджет компенсирует Красноярского края расходы на увеличение уставного капитала АО «КрасАвиаПорт». О выходе соответствующего распоряжения правительства РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ 25 апреля. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, министерству спорта России будет выделено 200 млн руб. для перечисления Красноярскому краю в качестве межбюджетного трансферта. Регион понес расходы при увеличении уставного капитала АО «КрасАвиаПорт» в 2018 году «в целях создания удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и главного распределительного центра» в ходе подготовки к Универсиаде-2019.

Как сообщали Sibnovosti.ru, АО «КрасАвиаПорт» и АО «КрасАвиа» были созданы весной 2018 года в результате акционирования госпредприятий «Черемшанка» и «КрасАвиа». «КрасАвиаПорт» занимается организацией деятельности аэропортов. 100% акций АО «КрасАвиаПорт» принадлежит краевому агентству по управлению госимуществом. В уставе компании говорится, что уставный капитал АО составляет 684,56 млн руб.

Фото: сайт международного аэропорта Красноярск

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