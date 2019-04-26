РУСАЛ успешно разместил облигации на Московской бирже

РУСАЛ сообщает о завершении размещения 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.



В ходе букбилдинга было подано 45 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 9,00-9,25% годовых с увеличением объема размещения с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки. При этом спред к кривой ОФЗ по облигациям РУСАЛа сократился почти в 3 раза по сравнению с предыдущим размещением Компании, состоявшимся в апреле 2016 года, и составил 135 базисных пункта.

«РУСАЛ успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке. Мы рады тому, что инвесторы сохранили доверие и проявляют значительный интерес к компании, которая продолжает вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты, развивает производство «зеленого» алюминия, усиливая технологическую базу и укрепляя отношения с конечными потребителями в разных отраслях », – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Это первый выход компании на долговой рынок после снятия санкций. В январе 2018 года РУСАЛ разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов. На внутренний долговый рынок компания выходила в последний раз в 2016 году.



Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 29 апреля 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».



Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»