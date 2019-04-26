26 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ успешно разместил облигации на Московской бирже

Главная Экономика
Красноярск
14:17 26 Апреля 2019
металлургия, предприятие, акции, биржа
версия для печати Ico_print

 РУСАЛ сообщает о завершении размещения 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.
 
В ходе букбилдинга было подано 45 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 9,00-9,25% годовых с увеличением объема размещения с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки. При этом спред к кривой ОФЗ по облигациям РУСАЛа сократился почти в 3 раза по сравнению с предыдущим размещением Компании, состоявшимся в апреле 2016 года, и составил 135 базисных пункта.

«РУСАЛ успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке. Мы рады тому, что инвесторы сохранили доверие и проявляют значительный интерес к компании, которая продолжает вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты, развивает производство «зеленого» алюминия, усиливая технологическую базу и укрепляя отношения с конечными потребителями в разных отраслях », – отметил  директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Это первый выход компании на долговой рынок после снятия санкций. В январе 2018 года РУСАЛ разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов. На внутренний долговый рынок компания выходила в последний раз в 2016 году.
 
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 29 апреля 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».
 
Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Метро в Красноярске разрастется до девяти станций

Метро в Красноярске разрастется до девяти станций

26 Апреля 2019 г.
Местные власти получили 1 млрд рублей на актуализацию проекта
Новости Красноярска: Краевые предприятия получат субсидии на развитие

Краевые предприятия получат субсидии на развитие

24 Апреля 2019 г.
На господдержку могут рассчитывать 159 компаний
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска планирует продать нежилое на 13 млн рублей

Мэрия Красноярска планирует продать нежилое на 13 млн рублей

19 Апреля 2019 г.
Муниципальные объекты уйдут с молотка
Новости Красноярска: В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые

В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые

19 Апреля 2019 г.
Принеся 275 рублей, участники акции получат 250 рублей бумажными купюрами и одну монету номиналом 25 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае самый низкий уровень безработицы в Сибири

В Красноярском крае самый низкий уровень безработицы в Сибири

19 Апреля 2019 г.
В службах занятости - лишь 1% населения
Новости Красноярска: «Весеннее настроение» вместе с Дальневосточным банком: новые вклады с повышенной ставкой

«Весеннее настроение» вместе с Дальневосточным банком: новые вклады с повышенной ставкой

18 Апреля 2019 г.
Ставка по вкладу «Весеннее настроение» составит 7,5 % годовых
Новости компаний
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На оживленном перекрестке в Красноярске меняют схему движения

На оживленном перекрестке в Красноярске меняют схему движения

24 Апреля 2019 г.
Это связано с ростом количества ДТП на участке
Новости Красноярска: Путин наградил выдающихся красноярцев

Путин наградил выдающихся красноярцев

24 Апреля 2019 г.
Специалистов отметили за большой вклад
Новости Красноярска: Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

21 Апреля 2019 г.
Он пообщался с корреспондентами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356