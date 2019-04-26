Метро в Красноярске разрастется до девяти станций

Специалисты готовят новый проект метро в Красноярске. Вместо пяти станций подземки планируется построить девять. До 2020 года эксперты будут менять план метрополитена, так как предыдущие разработки уже устарели. Об этом заявил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

В 2019 году запланированы изыскательские работы по новому участку, после чего откорректированный документ передадут в Главгосэкспертизу. На актуализацию проекта краевые власти получили 1 млрд рублей из федерального бюджета. По словам министра Димитрова, освоить эти деньги планируется за два года.

Напомним, на Экономическом форуме губернатор Александр Усс заявил, что строительство метро в краевом центре обойдется в 65 млрд рублей. Последующие станции будут стоить 15-20 млрд рублей.