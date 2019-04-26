26 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Метро в Красноярске разрастется до девяти станций

Главная Экономика
Красноярск
11:17 26 Апреля 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты готовят новый проект метро в Красноярске. Вместо пяти станций подземки планируется построить девять. До 2020 года эксперты будут менять план метрополитена, так как предыдущие разработки уже устарели. Об этом заявил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

В 2019 году запланированы изыскательские работы по новому участку, после чего откорректированный документ передадут в Главгосэкспертизу. На актуализацию проекта краевые власти получили 1 млрд рублей из федерального бюджета. По словам министра Димитрова, освоить эти деньги планируется за два года.  

Напомним, на Экономическом форуме губернатор Александр Усс заявил, что строительство метро в краевом центре обойдется в 65 млрд рублей. Последующие станции будут стоить 15-20 млрд рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевые предприятия получат субсидии на развитие

Краевые предприятия получат субсидии на развитие

24 Апреля 2019 г.
На господдержку могут рассчитывать 159 компаний
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска планирует продать нежилое на 13 млн рублей

Мэрия Красноярска планирует продать нежилое на 13 млн рублей

19 Апреля 2019 г.
Муниципальные объекты уйдут с молотка
Новости Красноярска: В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые

В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые

19 Апреля 2019 г.
Принеся 275 рублей, участники акции получат 250 рублей бумажными купюрами и одну монету номиналом 25 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае самый низкий уровень безработицы в Сибири

В Красноярском крае самый низкий уровень безработицы в Сибири

19 Апреля 2019 г.
В службах занятости - лишь 1% населения
Новости Красноярска: «Весеннее настроение» вместе с Дальневосточным банком: новые вклады с повышенной ставкой

«Весеннее настроение» вместе с Дальневосточным банком: новые вклады с повышенной ставкой

18 Апреля 2019 г.
Ставка по вкладу «Весеннее настроение» составит 7,5 % годовых
Новости Красноярска: На здравоохранение в Красноярском крае потратят 22 млрд рублей

На здравоохранение в Красноярском крае потратят 22 млрд рублей

17 Апреля 2019 г.
Деньги будут освоены в течение пяти лет
Новости компаний
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

23 Апреля 2019 г.
Самая дорогая аренда в Геленджике
Новости Красноярска: Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

21 Апреля 2019 г.
Он пообщался с корреспондентами
Новости Красноярска: Две красноярские школы вошли в сотню лучших в России

Две красноярские школы вошли в сотню лучших в России

23 Апреля 2019 г.
Это гимназия № 13 «Академ» и лицей № 7
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356