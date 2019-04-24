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Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка

Главная Экономика
Красноярск
15:24 24 Апреля 2019
финансы, карта, услуги, банк, деньги
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Кредитные бизнес-карты имеют льготный беспроцентный период до 50 дней, он может быть увеличен, если покупки совершаются у партнеров. Кредит предприниматели могут получить по упрощенной процедуре, без залога. Закупки для бизнеса оплачиваются в любое время, без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжек. О каждой операции по бизнес-карте сообщается путем информирования через СМС.

Наталья Левченко, директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы внимательно следим за отзывами клиентов о данном продукте и совершенствуем его, делая более удобным для пользователей. Уже внесены изменения в условия обслуживания кредитных бизнес-карт, расширен единый платежный период и улучшен порядок информирования клиентов о платежах по кредиту. Также Сбербанк привлекает новых партнеров, которые предоставляют нашим клиентам увеличенный льготный период по расчетам. На сегодня это наше уникальное предложение для малого и микробизнеса». 

Клиенты Сбербанка могут оформить заявку на кредитную бизнес-карту через Сбербанк Бизнес Онлайн. Если же предприниматель не является клиентом Банка, можно подать заявку на сайте.   

По материалам пресс-службы Сбербанка
Фото: пресс-служба Сбербанка
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru

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