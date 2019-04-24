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Краевые предприятия получат субсидии на развитие

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Красноярск
14:11 24 Апреля 2019
общество, экономика, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске реализовывают национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На субсидии от государства могут рассчитывать предприятия несырьевого сектора с долей иностранного капитала в уставном капитале не более 25% и циклом производства основного продукта не более трех месяцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и регионального развития Красноярского края.

«Проект ориентирован на средние и крупные предприятия с выручкой от 400 млн рублей, которые оказывают существенное влияние на экономику региона. В Красноярском крае этим критериям соответствует 226 предприятий, 159 из них смогут принять участие в национальном проекте и повысить производительность труда не менее чем на 30%», - отметили в краевом правительстве.

В среду, 24 апреля, в Красноярске состоится семинар по реализации национального проекта. На нем эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда дадут пояснения представителям красноярского бизнеса о том, как воспользоваться мерами господдержки.

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