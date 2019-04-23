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Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости

Главная Экономика
Красноярск
11:07 23 Апреля 2019
кредиты, финансы, услуги, деньги
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В рамках новой программы заемщики смогут рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков под залог приобретаемой, имеющейся в собственности или строящейся квартиры по ставке 10.99% при условии, что хотя бы один из кредитов — ипотечный. Программа распространяется на кредитные карты, а также на кредиты на недвижимость, потребительские цели и приобретение автомобиля. Кроме того, у клиентов появится возможность получить дополнительные денежные средства по более выгодной ипотечной ставке и объединить имеющиеся кредиты с супругом или супругой.

«Новая программа призвана предоставить больше возможностей для снижения долговой нагрузки заемщиков, — отметил Андрей Морозов, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Основной объем рефинансирования ипотечных кредитов пришелся на прошлый год, когда ставки для рефинансирования были на рекордно низком уровне. Для ипотечных заемщиков, которые не успели пересмотреть условия по своему кредиту в прошлом году, Райффайзенбанк предлагает не только стандартное рефинансирование ипотеки по ставке от 9,99%, но и возможность объединить потребительские кредиты и задолженность по кредитным картам с ипотечным кредитом по единой ставке 10,99%».

По итогам 2018 года портфель по ипотеке в Сибири вырос на 13% до 9 млрд рублей с начала года. Объемы рефинансирования ипотеки в Сибири в 2018 году выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Подробнее об условиях новой программы рефинансирования кредитов в Райффайзенбанке можно узнать по ссылке.

Фото:  АО «Райффайзенбанк»
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