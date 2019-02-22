Молодежке «Ростова» негде жить в Красноярске - матч с «Енисеем» перенесут на три недели

Молодежной команде футбольного клуба «Ростов» негде жить в Красноярске в первые дни марта. Напомним, 2 или 3 числа по календарю была запланирована встреча с дублем «Енисея».

Как писали Sibnovosti.ru, все, что нашли для проживания гостей - отель общажного типа в 100 километрах от Красноярска. В самом городе все гостиницы оказались заняты. В итоге матч состоится в Красноярске спустя три недели - 20 или 21 марта. Точную дату согласуют в ближайшее время.

Напомним, красноярские гостиницы резко повысили стоимость проживания со следующей недели. Это связано с большим количеством гостей, который уже с ближайшего понедельника начнут приезжать в Красноярск.

фото: holiday.by