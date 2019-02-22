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Малый и средний бизнес привлекают к инвестпроекту «Енисейская Сибирь»

Главная Экономика
Красноярск
12:31 22 Февраля 2019
красноярск, развитие, экономика, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Малому и среднему бизнесу в Красноярском крае предложили заработать на крупном инвестпроекте. Предприниматели, небольшие акционерные общества могут стать поставщиками товаров и услуг для крупных корпораций, вовлеченных в «Енисейскую Сибирь». Такие перспективы обсуждались на очередном круглом столе в краевом правительстве. 

«Енисейская Сибирь» включает в себя более 30 подпроектов — освоение новых месторождений, строительство крупных объектов и комплексов, развитие железной дороги и так далее. 

«Для нас важно не только привлечь инвестиции, но и запустить процесс пространственного развития, повысить социальную и предпринимательскую активность. Мы надеемся, что наше бизнес сообщество активно включится в этот процесс, а мы будет готовы обеспечить эффективную коммуникацию», — заявил руководитель корпорации развития «Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

В планах у краевых властей создать единый реестр поставщиков и подрядчиков. Для этого планируется запустить специальный раздел на сайте корпорации, где будет аккумулироваться тендерный заказ компаний-участников, а также осуществляться сбор заявок на включение в реестр надежных поставщиков.

Краевые бизнесмены также предложили интенсивнее развивать связи между промышленными гигантами и малыми предприятиями. В этом могло бы помочь создание логистического центра, задача которого объединить небольшие компании по отраслевому принципу. Так бизнесу будет проще понять, в реализации какие проектов они могут принять участие. 

«Поэтому актуальным остается вопрос доступа МСП к реестру приоритетной продукции для инвестиционных проектов. Предприниматели должны изначально знать, на какой вид работ или на поставку каких товаров им заявляться. Ведь если компания подаст заявку на включение в реестр поставщиков, а потом не сможет выполнить обязательства, это приведет к серьезным имиджевым рискам и потерям для бизнеса», — подытожила Юлия Горбунова, исполнительный директор Центра локализации и импортозамещения. 

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