Малый и средний бизнес привлекают к инвестпроекту «Енисейская Сибирь»

Малому и среднему бизнесу в Красноярском крае предложили заработать на крупном инвестпроекте. Предприниматели, небольшие акционерные общества могут стать поставщиками товаров и услуг для крупных корпораций, вовлеченных в «Енисейскую Сибирь». Такие перспективы обсуждались на очередном круглом столе в краевом правительстве.

«Енисейская Сибирь» включает в себя более 30 подпроектов — освоение новых месторождений, строительство крупных объектов и комплексов, развитие железной дороги и так далее.

«Для нас важно не только привлечь инвестиции, но и запустить процесс пространственного развития, повысить социальную и предпринимательскую активность. Мы надеемся, что наше бизнес сообщество активно включится в этот процесс, а мы будет готовы обеспечить эффективную коммуникацию», — заявил руководитель корпорации развития «Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

В планах у краевых властей создать единый реестр поставщиков и подрядчиков. Для этого планируется запустить специальный раздел на сайте корпорации, где будет аккумулироваться тендерный заказ компаний-участников, а также осуществляться сбор заявок на включение в реестр надежных поставщиков.

Краевые бизнесмены также предложили интенсивнее развивать связи между промышленными гигантами и малыми предприятиями. В этом могло бы помочь создание логистического центра, задача которого объединить небольшие компании по отраслевому принципу. Так бизнесу будет проще понять, в реализации какие проектов они могут принять участие.