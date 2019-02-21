Банковский сектор Красноярска готовят к Универсиаде

Финансовые организации Красноярска готовят к Универсиаде-2019, которая пройдет в краевом центре со 2 по 12 марта. Банки и кредитные компании получили ряд рекомендаций от ЦБ. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Список рекомендаций разделен на два сектора — «аппаратные и физические меры», а также «программные меры безопасности». Организациям советуют проверить все банкоматы, установить звуковые сигнализации, а также по возможности перенести устройства в хорошо освещенные места.

Часть рекомендаций подготовлена для IT-специалистов. Перед началом студенческих игр им необходимо настроить систему мониторинга состояния банкоматов, а также проконтролировать работу «антивирусников».

Все советы регулятора «направлены на обеспечение информационной безопасности кредитных организаций Российской Федерации».