Банковский сектор Красноярска готовят к Универсиаде

Финансовые организации Красноярска готовят к Универсиаде-2019, которая пройдет в краевом центре со 2 по 12 марта. Банки и кредитные компании получили ряд рекомендаций от ЦБ. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Список рекомендаций разделен на два сектора — «аппаратные и физические меры», а также «программные меры безопасности». Организациям советуют проверить все банкоматы, установить звуковые сигнализации, а также по возможности перенести устройства в хорошо освещенные места.
Часть рекомендаций подготовлена для IT-специалистов. Перед началом студенческих игр им необходимо настроить систему мониторинга состояния банкоматов, а также проконтролировать работу «антивирусников».
Все советы регулятора «направлены на обеспечение информационной безопасности кредитных организаций Российской Федерации».
«Универсиада, естественно, приведет к нагрузке на банковскую систему региона, поскольку в период ее проведения возрастет поток клиентов, увеличится объем оказанных банками услуг. Поэтому мы напоминаем банкам, что они должны уделять повышенное внимание вопросам информационной безопасности», — цитирует портал «Финансист» управляющего красноярским отделением Сибирского ГУ Банка России Сергея Журавлева.