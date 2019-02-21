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Банковский сектор Красноярска готовят к Универсиаде

Главная Экономика
Красноярск
15:52 21 Февраля 2019
экономика, красноярск, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Финансовые организации Красноярска готовят к Универсиаде-2019, которая пройдет в краевом центре со 2 по 12 марта. Банки и кредитные компании получили ряд рекомендаций от ЦБ. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Список рекомендаций разделен на два сектора — «аппаратные и физические меры», а также «программные меры безопасности». Организациям советуют проверить все банкоматы, установить звуковые сигнализации, а также по возможности перенести устройства в хорошо освещенные места.

Часть рекомендаций подготовлена для IT-специалистов. Перед началом студенческих игр им необходимо настроить систему мониторинга состояния банкоматов, а также проконтролировать работу «антивирусников». 

Все советы регулятора «направлены на обеспечение информационной безопасности кредитных организаций Российской Федерации». 

«Универсиада, естественно, приведет к нагрузке на банковскую систему региона, поскольку в период ее проведения возрастет поток клиентов, увеличится объем оказанных банками услуг. Поэтому мы напоминаем банкам, что они должны уделять повышенное внимание вопросам информационной безопасности», — цитирует портал «Финансист» управляющего красноярским отделением Сибирского ГУ Банка России Сергея Журавлева. 

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