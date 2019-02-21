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В банк вакансий краевой службы занятости поступило 3,6 тысяч новых предложений о работе

Главная Экономика
Красноярск
09:09 21 Февраля 2019
работа, красноярск, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые работодатели с начала года заявили 3,6 тысяч новых вакансий в краевую службу занятости. В банке вакансий регионального агентства труда и занятости населения теперь более 37 тысяч предложений. Наиболее востребованы в Красноярском крае строители, специалисты обрабатывающих производств и продавцы.

«Работодателям требуются руководители, специалисты высшего и среднего уровня квалификации, квалифицированные рабочие. Например, ООО «АвтоТрансГрупп» в Ачинске и филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 в Зеленогорске готовы принять руководителей группы, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» – анодчиков в производстве алюминия, электролизников расплавленных солей и машинистов штыревого крана», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Все предложения о работе из краевого банка вакансий доступны на сайте агентства труда и занятости населения края, а также на портале «Работа в России».

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