Жители Красноярского края хранят на счетах в банках 330 млрд рублей

Красноярцы стали чаще открывать вклады в банках. По данным красноярского регионального отделения Центробанка, в 2018 году на счетах в финансовых организациях жители Красноярского края хранили 330 млрд рублей. Темпы роста вкладов за год составили более 10%.

Жители региона предпочитают открывать вклады сроком от полугода до года – на такой период свои деньги в банке оставляют 30% красноярцев, четверть предпочитают менее продолжительный срок – от трех месяцев до полугода. При этом банки предлагают наиболее выгодные условия по вкладам, открытым на срок от года до 3 лет. В этом случае можно рассчитывать на прибыль в размере 7,6% годовых, рассказали Sibnovosti.ru в местном отделении Центробанка. Средняя доходность вкладов в Красноярском крае составляет 6% годовых.

«В составе привлеченных ресурсов банков вклады населения по-прежнему оставались основным источником. Их доля в течение 2018 года увеличилась почти до 70%. В 2018-м мы не наблюдали явной сберегательной модели в поведении населения: в отдельные месяцы фиксировался отток вкладов», - отмечают в Центробанке.

Добавим, по оценке банкиров, в 2018 году кредитные обязательства жителей края превысили сбережения в банках. Это говорит о возможной смене поведения населения: красноярцы чаще совершали дорогостоящие покупки, привлекая для этого банковские кредиты.