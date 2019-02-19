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Красноярские гостиницы резко подняли цены перед Универсиадой

Главная Экономика
Красноярск
13:00 19 Февраля 2019
универсиада, красноярск, цены, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские гостиницы резко повысили стоимость проживания со следующей недели. Это связано с большим количеством гостей, который уже с ближайшего понедельника начнут приезжать в Красноярск.

Так, ночь с 25 на 26 февраля на одного человека обойдется в Хилтоне в 5,6 тысячи рублей, в Ибисе - в 8 тысяч (в обычные дни 3), в Новотеле - и вовсе 12 тысяч рублей (в обычные дни 4-5), по данным booking.com.

С 1 марта и этих вариантов не найти. Зато, гостиница «Полет» предлагает переночевать с 1 по 2 марта за 9 тысяч рублей. Аналогичная стоимость и для апартаментов, которых в наличии осталось совсем не много.

Самые дорогие варианты на одну ночь перед открытием Универсиады таковы: таунхаус в Удачном - 35 тысяч рублей, квартаира на ул. Республики - 82 тысячи, а на Авиаторов и вовсе 252 тысячи рублей. В среднем аренда квартиры на эти сутки обойдется в 20-30 тысяч.

Напомним, как ранее писали Sibnovosti.ru, молодежной команде футбольного клуба «Ростов» негде жить в Красноярске. Дублирующий состав должен встретиться со сверстниками из «Енисея» в футбольном манеже в первых числах марта (2 или 3 числа). Однако, жилья для команды не нашлось за исключением гостиницы общажного типа в 100 км от Красноярска.

Добавим, по данным на чало декабря, в Красноярске 50 гостиниц прошли проверку Роспотребнадзора перед зимней Универсиадой-2019. Только полсотни объектов соответствовали требованиям безопасности и имеют высокий уровень сервиса для размещения гостей.

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