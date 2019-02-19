В местном Центробанке подвели кредитные итоги 2018 года

В красноярском региональном отделении Центробанка подвели кредитные итоги 2018 года. О них рассказал управляющий Сергей Журавлев.

Так, в отличии от тенденции последних двух лет с августа 2018-го кредитные обязательства жителей края превысили сбережения в банках. Это говорит о возможной смене поведения населения: красноярцы чаще совершали дорогостоящие покупки, привлекая для этого банковские кредиты.

«В этих условиях кредитование населения продолжало расти. Банки выдали жителям края почти на треть больше, чем в 2017 году – четверть триллиона рублей. При этом темпы прироста этого сегмента по-прежнему превышали темпы прироста кредитования корпоративных клиентов – 32% против 28% по юридическим лицам. Средневзвешенная процентная ставка в течение 2018 года изменялась в диапазоне от 13% до 13,7% к концу года», - рассказал Sibnovosti.ru Журавлев.

Наиболее динамично развивалось ипотечное кредитование. Оно увеличилось за год на 44%. Объем вновь предоставленных кредитов достиг рекордного значения - 63 млрд рублей. По данным Центробанка, спрос на ипотеку поддерживался низким уровнем процентных ставок (средневзвешенная процентная ставка снизилась с 9,8% до 9,6%).

Также вырос процент потребительского кредитования - практически на треть. Востребованными были и кредиты для корпоративных клиентов - они превысили превысили 440 млрд рублей.