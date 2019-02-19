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В местном Центробанке подвели кредитные итоги 2018 года

Главная Экономика
Красноярск
12:03 19 Февраля 2019
банки, центробанк, вклады, кредиты, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В красноярском региональном отделении Центробанка подвели кредитные итоги 2018 года. О них рассказал управляющий Сергей Журавлев.

Так, в отличии от тенденции последних двух лет с августа 2018-го кредитные обязательства жителей края превысили сбережения в банках. Это говорит о возможной смене поведения населения: красноярцы чаще совершали дорогостоящие покупки, привлекая для этого банковские кредиты.

«В этих условиях кредитование населения продолжало расти. Банки выдали жителям края почти на треть больше, чем в 2017 году – четверть триллиона рублей. При этом темпы прироста этого сегмента по-прежнему превышали темпы прироста кредитования корпоративных клиентов – 32% против 28% по юридическим лицам. Средневзвешенная процентная ставка в течение 2018 года изменялась в диапазоне от 13% до 13,7% к концу года», - рассказал Sibnovosti.ru Журавлев.

Наиболее динамично развивалось ипотечное кредитование. Оно увеличилось за год на 44%. Объем вновь предоставленных кредитов достиг рекордного значения - 63 млрд рублей.  По данным Центробанка, спрос на ипотеку поддерживался низким уровнем процентных ставок (средневзвешенная процентная ставка снизилась с 9,8% до 9,6%).

Также вырос процент потребительского кредитования - практически на треть. Востребованными были и кредиты для корпоративных клиентов - они превысили превысили 440 млрд рублей.

«Ситуация с корпоративными клиентами традиционно определяется структурой экономики края.  Ее базовые отрасли - добыча полезных ископаемых, металлургия и электроэнергетика. Именно в этих отраслях работают крупнейшие предприятия, реализуются значимые и для края, и для страны проекты. Этим объясняется их потребность в кредитных ресурсах, объемы, периодичность и сроки получения кредитов», - резюмировал эксперт.

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