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Зарплаты в Красноярском крае за год выросли на 9 %

Главная Экономика
Красноярск
11:19 19 Февраля 2019
зарплата, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Средняя зарплата в Красноярском крае приближается к 45 тысячам рублей в месяц. По данным Красноярскстата, за прошлый год доходы населения региона в среднем выросли на 8,8 %.

Повышение заработных плат зафиксировано во всех отраслях, кроме сферы недвижимости. Риелторам, наоборот, урезают оклады. За 2018 год их доходы сократились на 4,4% до 30 748 рублей в месяц.

Самые высокие зарплаты остаются у работников отрасли добычи полезных ископаемых: средняя зарплата по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Зарплаты более 50 тысяч рублей в месяц получают сотрудники обрабатывающих производств, энергетики, сотрудники финансовой сферы и страхования, специалисты транспортных компаний, а также сотрудники сферы государственного управления и обеспечения военной безопасности. Самые скромные доходы в Красноярскому крае по-прежнему у работников общепита — 23 855 рублей в месяц.

Напомним, в начале февраля аналитики сайта по подбору работы и персонала HeadHunter представили топ самых дорогих вакансий Красноярска. Зарплату от 150 до полумиллиона рублей в месяц предлагают управляющему филиалом в компании «Эксперт-Групп». Более 100 тысяч рублей сможет зарабатывать web-программист и инженер по тестированию. На заплату от 100 тысяч рублей в месяц красноярские компании ищут врача-оториноларинголога, руководителя аптечной сети, руководителя отдела продаж транспортных средств, а также пекаря-кондитера.

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