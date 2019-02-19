20 февраля
Красноярск
погода 0 °C
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Названы самые мужские и женские профессиональные сферы в Красноярске

Главная Экономика
Красноярск
10:46 19 Февраля 2019
профессия, мужчина, женщина, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Аналитики сайта по подбору персонала HeadHunter назвали самые мужские и самые женские профессиональные сферы в Красноярске. На основе анализа резюме соискателей эксперты сделали вывод, что в краевом центре нет ни одной отрасли, где было бы поровну и мужчин, и женщин.

Представителей сильной половины человечества больше всего в профессиональных категориях «Инсталляция и сервис», «Автомобильный бизнес» и «Рабочий персонал», передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

В областях «Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги» и «Страхование» в основном работают женщины. Мужчин в этих сферах устроено от 11 до 18%.

Только в категории «Закупки» количество соискателей мужчин и женщин распределено практически равномерно.

«Интересно, что в большинстве сфер соотношение мужчин и женщин, практически, не меняется со временем. Например, производство, строительство, автомобильный бизнес традиционно привлекательней для мужского пола. Сегодня есть две сферы, где прекрасной половины человечества становится больше с каждым годом – это «Информационные технологии» и «Высший менеджмент». Отличие этих сфер в том, что в ИТ доля женщин растет, но достаточно медленно, а вот среди руководителей рост более заметный: за последние восемь лет женщин среди топ-менеджеров стало больше на 10%,» – добавила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края хранят на счетах в банках 330 млрд рублей

Жители Красноярского края хранят на счетах в банках 330 млрд рублей

19 Февраля 2019 г.
Рост вкладов населения составил 10%
Новости Красноярска: Красноярские гостиницы резко подняли цены перед Универсиадой

Красноярские гостиницы резко подняли цены перед Универсиадой

19 Февраля 2019 г.
Ночь в Хилтоне - 5,6 тысячи рублей, в Ибисе - 8, в Новотеле -12 тысяч
Новости Красноярска: В местном Центробанке подвели кредитные итоги 2018 года

В местном Центробанке подвели кредитные итоги 2018 года

19 Февраля 2019 г.
Сумма займов превысила сумму вкладов
Новости Красноярска: Зарплаты в Красноярском крае за год выросли на 9 %

Зарплаты в Красноярском крае за год выросли на 9 %

19 Февраля 2019 г.
Доходы падают только у работников сферы недвижимости
Новости Красноярска: Красноярский край потерял позиции в рейтинге регионов с высоким качеством жизни

Красноярский край потерял позиции в рейтинге регионов с высоким качеством жизни

19 Февраля 2019 г.
Регион сместился с 38 на 45 строчку
Новости Красноярска: Эксперт: Главные барьеры между РФ и КНР в бизнесе – это мифы, которые мешают нам развиваться экономически

Эксперт: Главные барьеры между РФ и КНР в бизнесе – это мифы, которые мешают нам развиваться экономически

19 Февраля 2019 г.
Как убедить жителя КНР в том, что именно ваш товар ему просто необходим и о многом другом
Новости компаний
19/02
На Красноярской ГЭС начались пусковые испытания гидроагрегата №5 с новым рабочим колесом
19/02
Сибирская генерирующая компания расширяет сеть пунктов обслуживания клиентов в Красноярске
18/02
В рамках подготовки к Универсиаде на Красноярской ГЭС прошло обучение экскурсоводов
18/02
50 сибирских предпринимателей дистанционно зарегистрировали бизнес в Сбербанке
15/02
«Красноярскэнерго» за 2018 год подключило к сетям почти 9000 новых потребителей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом

В Красноярске из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом

15 Февраля 2019 г.
В результате происшествия погибли два человека
Новости Красноярска: В Красноярске задержали собственников обрушившегося от взрыва газа дома

В Красноярске задержали собственников обрушившегося от взрыва газа дома

16 Февраля 2019 г.
Самострой должны были снести еще в 2016 году
Новости Красноярска: В Красноярске показали образцовый павильон

В Красноярске показали образцовый павильон

18 Февраля 2019 г.
Он находится на пр. Красноярский рабочий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356