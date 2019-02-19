Названы самые мужские и женские профессиональные сферы в Красноярске

Аналитики сайта по подбору персонала HeadHunter назвали самые мужские и самые женские профессиональные сферы в Красноярске. На основе анализа резюме соискателей эксперты сделали вывод, что в краевом центре нет ни одной отрасли, где было бы поровну и мужчин, и женщин.

Представителей сильной половины человечества больше всего в профессиональных категориях «Инсталляция и сервис», «Автомобильный бизнес» и «Рабочий персонал», передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

В областях «Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги» и «Страхование» в основном работают женщины. Мужчин в этих сферах устроено от 11 до 18%.

Только в категории «Закупки» количество соискателей мужчин и женщин распределено практически равномерно.