Названы самые мужские и женские профессиональные сферы в Красноярске

Аналитики сайта по подбору персонала HeadHunter назвали самые мужские и самые женские профессиональные сферы в Красноярске. На основе анализа резюме соискателей эксперты сделали вывод, что в краевом центре нет ни одной отрасли, где было бы поровну и мужчин, и женщин.
Представителей сильной половины человечества больше всего в профессиональных категориях «Инсталляция и сервис», «Автомобильный бизнес» и «Рабочий персонал», передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.
В областях «Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги» и «Страхование» в основном работают женщины. Мужчин в этих сферах устроено от 11 до 18%.
Только в категории «Закупки» количество соискателей мужчин и женщин распределено практически равномерно.
«Интересно, что в большинстве сфер соотношение мужчин и женщин, практически, не меняется со временем. Например, производство, строительство, автомобильный бизнес традиционно привлекательней для мужского пола. Сегодня есть две сферы, где прекрасной половины человечества становится больше с каждым годом – это «Информационные технологии» и «Высший менеджмент». Отличие этих сфер в том, что в ИТ доля женщин растет, но достаточно медленно, а вот среди руководителей рост более заметный: за последние восемь лет женщин среди топ-менеджеров стало больше на 10%,» – добавила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук.