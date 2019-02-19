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Красноярский край потерял позиции в рейтинге регионов с высоким качеством жизни

Главная Экономика
Красноярск
09:25 19 Февраля 2019
рейтинг, в красноярском крае, уровень
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Качество жизни в Красноярском крае ухудшилось. В ежегодном рейтинге РИА Новости регион сместился на семь строчек вниз и теперь находится на 45 месте из 85 субъектов.

В 2017 году Красноярский край занимал 38 строчку. При оценке качества жизни авторы рейтинга руководствовались данными Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка. Эксперты оценивали развитие экономики, инфраструктуру городов, качество медицинской помощи, социальную сферу. Всего к оценке было представлено 70 показателей, за которые начислялись баллы.

Красноярский край набрал 46,2 балла. У лидеров рейтинга - Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области - больше 70 баллов.

В первой десятке Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирская область по итогам 2018 года поднялась с 26 на 24 строчку в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, набрав 51,2 балла. Хакасия опустилась с 51 на 55 место. Тыва стабильно находится на последней – 85 строчке – в рейтинге.

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