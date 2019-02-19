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Эксперт: Главные барьеры между РФ и КНР в бизнесе – это мифы, которые мешают нам развиваться экономически

Главная Экономика
Красноярск
09:17 19 Февраля 2019
тема: Один пояс - один путь
китай, россия, интервью
Автор: Sibnovosti.ru
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Маркетолог, эксперт Московской школы экспортера при МЭЦ, основатель Агентства экспортного маркетинга CHINA SMM Валерий Кайгородов в интервью TVBRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/valeriy-kaygorodov/ рассказал о том, почему китайцы стремительно начали тратить годами накопленное? Как убедить жителя КНР в том, что именно ваш товар ему просто необходим и о многом другом.

«Главные барьеры между Россией и Китаем в бизнесе – это мифы, которые мешают нам развиваться экономически с партнером, нашим ближайшим соседом, братом, как мы его называем. мы не знаем, что там творится, не понимаем, как они живут, не понимаем, как китайцы чувствуют», - сказал эксперт.  

По его словам, «не правильная оценка рынка, непонимание потребителя рождает весь каскад проблем, которые подстерегают экспортера. Он спотыкается о первый же барьер и дальше идти не хочет, расстраивается, нервничает, говорит, что китайцы не понимают его … это незнание и миф рушат все остальное».

«Россия воспринимается в Китае в иерархии ценностей больше как старшая сестра. … это уважаемая, но все-таки женщина со своими нюансами … Китай относится к нам более снисходительно, более просто», - добавил Валерий Кайгородов.

«В части товаров и услуг по большей степени мы уже опаздываем, впрыгиваем в последний поезд, который называется «сложившаяся конъюнктура рынка». Китайцы уже имеют лучшие образцы товаров со всего мира», - считает маркетолог.

Говоря о том, какие товары Россия могла бы поставлять в КНР, он считает, что это, в частности, сладости и косметика. «Еда - это самый востребованный сегмент на рынке Китая, потому что в социологии, когда у человека растет благосостояние, он начинает покупать вкусности, которые он себе не мог позволить, когда был с меньшим доходом», - считает эксперт. Также это может быть косметика. «Мужчина в Китае должен быть  ухоженный и одетый, но делает это для него женщина», - добавил он, указав, что в настоящее время в Поднебесной отмечается бум на гигиеническую помаду среди мужчин.  

Рассуждая о том, какие мифы нужно учитывать при развитии бизнеса с китайцами, он сказал: «В первую очередь, не надо рассчитывать на китайца как партнера – это миф… Второй миф, - это самовостребованность всего, чего завозишь в Китай… Маркетинг останется единственной дисциплиной, которой поможет что-то сделать. Третий момент: это отношение к Китаю как к Китаю. Это люди, которые разные и нельзя к ним относиться как к однородной массе».

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