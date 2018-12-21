В Красноярском крае подросли объемы жилищного строительства

За 11 месяцев 2018 года объемы строительства жилой недвижимости выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит в своем отчете Красноярскстат.

По подсчетам статистиков, в январе-ноябре 2018 года организации всех форм собственности, а также сами жители края, построили 787 тыс. кв. м жилой недвижимости (это, в частности, 11,6 тыс. квартир). Этот показатель на 2% больше, чем годом ранее.

При этом, как отмечают в Красноярскстате, ощутимо выросла и доля индивидуального жилого строительства. На этот сегмент за 11 месяцев 2018 года пришлось 283 тыс. кв. м жилья, или 36% от общей площади жилой недвижимости. Годом ранее этот показатель равнялся 31%.

Отметим, что в соседней Хакасии на индивидуальное жилое строительство приходится 75% всего жилья, а в Туве и того больше – 88%.