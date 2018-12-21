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В Красноярске потратят 155 млн на ремонт дворов

Главная Экономика
Красноярск
16:37 21 Декабря 2018
ремонт, программа, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске утвердили список дворов, которые в рамках федеральной программы формирования современной городской среды будут отремонтированы в 2019 году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Красноярске программа реализуется с 2017 года – за этот период всего благоустроено 373 дворов на сумму в 601,6 млн рублей.

В этом году в администрации районов на участие в программе поступили 134 заявки, соответствующие всем требованиям проекта. Из их числа было выбрано 45 дворов. Кроме того, в программу включены 26 заявок, поданных в 2017 году, но не попавших тогда в программу.

Всего на благоустройство дворов потратят 155,6 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

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