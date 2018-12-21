Кредит по сниженной ставке

Сегодня чтобы совершить желанную, но дорогостоящую покупку многие из нас берут потребительские кредиты. Порой не очень значительные, на сумму не более 50 000, а порой и на миллион.

Причина столь высокого интереса к кредитам в их удобстве и привлекательных процентных ставках. Ставка в 6,9% годовых сегодня возможна благодаря предложению Промсвязьбанка.

Как получить кредит по ставке 6,9%, кто его может получить, и насколько реально его оформить рассмотрим в этой статье.

Кредит по привлекательной ставке, изначально от 9,9% годовых, предлагают в Промсвязьбанке, но при условии оформления финансовой защиты. Финансовая защита-это страхование кредита, которое предлагают банки. Страховать или нет - ваш личный выбор, но при отсутствии страхования ставка по кредиту будет немного выше.

Данная ставка предлагается банком для военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса. А как же указанная ставка в 6,9?

Ставка от 9,9% годовых может снизиться на 3%. Для этого необходимо быть добросовестным заемщиком, то есть вносить все платежи вовремя согласно графика. Так, всего лишь внося платежи вовремя, за год вы можете снизить ставку на 1%, а за 3 года – на 3%. Считаем и получается, что ставка становится рекордно низкие 6,9% через 3 года . Срок кредитования составляет от 1 года до 7 лет.

Важное преимущество кредитования в Промсвязьбанке – это возможность взять «Кредитные каникулы». Данная услуга возможна для добросовестных заемщиков, которые исполняли свои обязательства на протяжении полугода вовремя, но в силу определенных причин планируют отложить один или два платежа. Услугу можно подключить не только в офисе, но и дистанционно — в интернет-банке или по телефону.

Как оформить?

Условия оформления кредита максимально просты и удобны. Для получения кредита необходим минимум документов: заполненная анкета банка, паспорт и справка о доходах с места работы. Но если Вы уже являетесь клиентом Промсвязьбанка, то и справка о доходах не понадобится, а заявку на кредит можно будет оформить в интернет-банке. Искать поручителей или тем более залог не нужно.

Узнать подробно об условиях кредитования, задать интересующие вопросы можно в любом из офисов банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону горячей линии 8 800 333 03 03 (звонок по России бесплатный).

Не откладывайте приятные покупки, путешествия на потом, воспользуйтесь кредитным предложением Промсвязьбанка и воплотите свои желания в реальность.

Адреса офисов:

ул. Сурикова 16

ул. Октябрьская 7а

пр. им. Красноярский рабочий, 33

Полные условия кредитования на сайте Промсвязьбанка: https://ib.psbank.ru/mp/credits/consumer-loan/conditions.

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