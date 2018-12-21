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Кредит по сниженной ставке

Главная Экономика
Красноярск
08:42 21 Декабря 2018
ставка, деньги, финансы, кредиты, банк
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Сегодня чтобы совершить желанную, но дорогостоящую покупку многие из нас берут потребительские кредиты. Порой не очень значительные, на сумму не более  50 000, а порой и на миллион. 

Причина столь высокого интереса к кредитам в их удобстве и привлекательных процентных ставках. Ставка в 6,9% годовых сегодня возможна благодаря предложению Промсвязьбанка.  

Как получить кредит по ставке 6,9%, кто его может получить, и насколько реально его оформить рассмотрим в этой статье. 

Кредит по привлекательной ставке, изначально  от 9,9% годовых, предлагают в Промсвязьбанке, но при условии оформления финансовой защиты. Финансовая защита-это страхование кредита, которое предлагают банки. Страховать или нет - ваш личный выбор, но при отсутствии страхования ставка по кредиту будет немного выше.  

Данная ставка предлагается банком для военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса. А как же указанная ставка в 6,9?  

Ставка от 9,9% годовых может снизиться  на 3%. Для этого необходимо быть добросовестным заемщиком, то есть вносить  все платежи вовремя  согласно графика. Так, всего лишь внося платежи вовремя, за год вы можете снизить ставку на 1%, а за 3 года – на 3%. Считаем и получается, что ставка становится рекордно низкие 6,9% через 3 года . Срок кредитования составляет от 1 года до 7 лет. 

Важное преимущество кредитования в Промсвязьбанке – это возможность взять «Кредитные каникулы». Данная услуга возможна для добросовестных заемщиков, которые исполняли свои обязательства на протяжении полугода вовремя, но в силу определенных причин планируют отложить один или два платежа. Услугу можно подключить не только в офисе, но и дистанционно — в интернет-банке или по телефону. 

Кредит по сниженной ставке

Как оформить?  

Условия оформления кредита максимально просты и удобны. Для получения кредита необходим минимум документов: заполненная анкета банка, паспорт и справка о доходах с места работы. Но если Вы уже являетесь клиентом Промсвязьбанка, то и справка о доходах не понадобится, а заявку на кредит можно будет оформить в интернет-банке.  Искать поручителей или тем более залог не нужно.  

Узнать подробно об условиях кредитования, задать интересующие вопросы можно в любом из офисов банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону горячей линии 8 800 333 03 03 (звонок по России бесплатный). 

Не откладывайте приятные покупки, путешествия на потом, воспользуйтесь кредитным предложением Промсвязьбанка и  воплотите свои желания в реальность.  

Адреса офисов: 

ул. Сурикова 16 
ул. Октябрьская 7а 
пр. им.  Красноярский рабочий, 33 

Полные условия кредитования на сайте Промсвязьбанка: https://ib.psbank.ru/mp/credits/consumer-loan/conditions.
ПAO «Промсвязьбанк», все права защищены. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
Фото: ПAO «Промсвязьбанк»

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