Альфа-Банк в Красноярском крае раскрыл финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года

По данным финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года операционная прибыль Альфа-Банка в Красноярске увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,7 млрд руб .

Совокупный кредитный портфель банка в Красноярском крае на 1 октября 2018 года вырос на 25% и достиг 10,9 млрд руб. Совокупные средства клиентов увеличились на 40% до 20,2 млрд руб.

«В Красноярском крае Альфа-Банк традиционно оказывает услуги большому количеству компаний-участников ВЭД, которым мы предлагаем комплексные программы обслуживания на выгодных условиях . Пакет услуг «Альфа-Бизнес ВЭД», как правило, полностью закрывает потребности клиента. Учитывая специфику и объемы бизнеса каждой конкретной компании мы предлагаем индивидуальные тарифы по отдельным видам услуг. Индивидуальные решения принимаются в течении одного-двух дней, - говорит Юрий Гришаев, управляющий Альфа-Банк в Красноярске. - У компаний сегмента МСБ большим спросом пользуются онлайн-кредиты. Данный сервис позволяет значительно сократить время на подачу документов и получение заемных средств. Срок принятия решения зависит от конкретного кредитного продукта и специфики бизнеса компании, получить займ без залогов или гарантию в сумме до 30 млн рублей можно в течение двух рабочих дней».

Сегодня большинство банковских операций доступно нашим клиентам дистанционно, и более 90% красноярских компаний активно этим пользуются. Так, в интернет-банке можно проверить статус зачисления срочных платежей, получить электронные копии платежных поручений, заверенные банком, открыть депозит и многое другое.

Традиционно важным направлением развития банка в регионе остается предоставление банковских услуг физическим лицам. С начала года число активных пользователей дистанционными каналами банковского обслуживания Альфа-Банка выросло в полтора раза. Растет спрос на кредитные карты Альфа-Банка со 100-дневным льготным периодом.

Более 40% жителей Красноярского края активно используют мобильное банковское приложение «Альфа-Мобайл». В 2018 году банк отменил комиссию за переводы через «Альфа-Мобайл» на счета в другие банки по реквизитам, что сделало проведение ежедневных операций еще выгоднее и удобнее. Наиболее популярными сервисами в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» в этом году стали открытие депозита, все виды онлайн переводов и платежей.

11 отделений Альфа-Банка в крае обслуживают юридических и физических лиц, представительство «Альфа-Private» в Красноярске (проспект Мира,15) предоставляет услуги высокосостоятельным клиентам и членам их семей.