20 декабря
Красноярск
погода -11 °C
67.11
 
€ 76.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Альфа-Банк в Красноярском крае раскрыл финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года

Главная Экономика
Красноярск
08:44 20 Декабря 2018
банк, финансы, деньги, итоги, кредиты
версия для печати Ico_print

По данным финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года операционная прибыль Альфа-Банка в Красноярске увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,7 млрд руб .  

Совокупный кредитный портфель банка в Красноярском крае на 1 октября 2018 года вырос на 25% и достиг 10,9 млрд руб. Совокупные средства клиентов  увеличились на 40% до 20,2 млрд руб. 

«В Красноярском крае Альфа-Банк традиционно оказывает услуги большому количеству компаний-участников ВЭД, которым мы  предлагаем  комплексные программы обслуживания на  выгодных условиях . Пакет услуг «Альфа-Бизнес ВЭД», как правило, полностью закрывает потребности клиента. Учитывая специфику и объемы бизнеса каждой конкретной компании мы предлагаем  индивидуальные тарифы по отдельным видам услуг.  Индивидуальные решения принимаются в течении одного-двух дней, - говорит Юрий Гришаев, управляющий Альфа-Банк в Красноярске.  -  У компаний сегмента МСБ большим спросом пользуются  онлайн-кредиты. Данный сервис позволяет значительно сократить время на подачу документов и получение заемных средств. Срок принятия решения зависит от конкретного кредитного продукта и специфики бизнеса компании, получить займ  без залогов или гарантию в сумме до 30 млн рублей можно в течение двух рабочих дней».  

Сегодня большинство банковских операций доступно нашим клиентам дистанционно, и более 90% красноярских компаний активно этим пользуются. Так, в интернет-банке можно проверить статус зачисления срочных платежей, получить электронные копии платежных поручений, заверенные банком, открыть депозит и многое другое.  

Традиционно важным направлением развития банка в регионе остается предоставление банковских услуг физическим лицам. С начала года число активных пользователей дистанционными каналами банковского обслуживания Альфа-Банка выросло в полтора раза. Растет спрос на кредитные карты Альфа-Банка со 100-дневным льготным периодом.  

Более 40% жителей Красноярского края активно используют мобильное банковское приложение «Альфа-Мобайл». В 2018 году банк отменил комиссию за переводы через «Альфа-Мобайл» на счета в другие банки по реквизитам, что сделало проведение ежедневных операций еще выгоднее и удобнее. Наиболее популярными сервисами в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» в этом году стали открытие депозита, все виды онлайн переводов и платежей.  

11 отделений Альфа-Банка в крае обслуживают юридических и физических лиц, представительство «Альфа-Private» в Красноярске (проспект Мира,15) предоставляет услуги высокосостоятельным клиентам и членам их семей.  

По материалам: АО «Альфа-Банк»
Фото: АО «Альфа-Банк»

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Самые дорогие квартиры в Красноярске в домах на улице Живописная

Самые дорогие квартиры в Красноярске в домах на улице Живописная

19 Декабря 2018 г.
Аналитики провели исследования на основе объявлений
Новости Красноярска: Экс-руководителю ГК «Крепость» запретили выходить из дома ночью

Экс-руководителю ГК «Крепость» запретили выходить из дома ночью

19 Декабря 2018 г.
Его будут судить за мошенничество
Новости Красноярска: В Красноярске директора стройфирмы осудят за обман дольщиков

В Красноярске директора стройфирмы осудят за обман дольщиков

19 Декабря 2018 г.
Ущерб - более 200 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае работодатели задолжали сотрудникам почти 100 млн рублей

В Красноярском крае работодатели задолжали сотрудникам почти 100 млн рублей

19 Декабря 2018 г.
Более полутора тысяч человек не могут получить зарплату
Новости Красноярска: Аэропорт Красноярск отчитался о росте пассажиропотока

Аэропорт Красноярск отчитался о росте пассажиропотока

18 Декабря 2018 г.
За 11 месяцев обслужено 2,3 млн пассажиров
Новости Красноярска: Красноярский Горсовет потратит на реконструкцию зала заседаний миллионы рублей

Красноярский Горсовет потратит на реконструкцию зала заседаний миллионы рублей

18 Декабря 2018 г.
Только проект обойдется в 1,3 млн рублей
Новости компаний
20/12
Команда Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева заняла 2 место во всероссийском конкурсе «Эксперимент в космосе»
20/12
Альфа-Банк в Красноярском крае раскрыл финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года
18/12
«Зимняя сказка» от ПАО «Дальневосточный банк» – праздничный вклад со ставкой до 7,6 %!
18/12
На Красноярском цементном заводе состоялся аудит Американского института нефти
13/12
Красноярская ГЭС победила в смотре-конкурсе по физкультурно-массовой работе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Делимобиль» поднял цены в Красноярске

«Делимобиль» поднял цены в Красноярске

20 Декабря 2018 г.
Ночной тариф подорожал на 3 рубля/минута
Новости Красноярска: Юные ученые Красноярска презентовали свои проекты

Юные ученые Красноярска презентовали свои проекты

19 Декабря 2018 г.
Одаренные школьники удивили разработками
Новости Красноярска: Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

19 Декабря 2018 г.
В ней примут участие более 1,7 тыс представителей российских и зарубежных СМИ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356