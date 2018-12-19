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Самые дорогие квартиры в Красноярске в домах на улице Живописная

Главная Экономика
Красноярск
16:44 19 Декабря 2018
красноярск, квартиры, недвижимость, цена
Автор: Sibnovosti.ru
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Названы улицы с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке Красноярска. Исследование провели аналитики портала N1, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На первом месте рейтинга ул. Живописная в микрорайоне Удачный. Самая дорогая квартира там стоит 23 млн рублей, а самая дешевая – 6,2 млн, а цена за «квадрат» составляет 90,4 тысяч рублей.

На следующей строчке ул. Навигационная в микрорайоне Южный берег. Там стоимость за за 1 кв. м. достигает 83 тысяч.

Третье место у ул. Марковского — в центре города. Чтобы там купить квартиру, нужно заплатить в среднем 74,5 тысячи рублей за квадрат.

В Советском и Железнодорожном районах «ценятся» квартиры на ул. Авиаторов и ул. Пушкина соответственно. Стоимость «квадрата» там - около 70 тысяч рублей.

В Ленинском районе самые дорогие квартиры на Северном проезде, а в Кировском - в пер. Маяковского.

 

Фото: N1.ru

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